Pallavolo, 28 anni dopo Amantea torna ad avere una squadra femminile in Serie D

La Volley Amantea è stata ammessa al Campionato Regionale di Serie D Femminile. L’ammissione arriva per ripescaggio, reso possibile dal terzo posto conquistato dalla società nella scorsa stagione nel campionato di Prima Divisione. Così dopo ventotto anni una squadra femminile amanteana si presenterà ai nastri di partenza di un campionato regionale.

L’ultima volta risale ai tempi della Pallavolo De Luca Amantea, protagonista in Serie C2. In panchina, allora, sedeva Rocco Pugliano: lo stesso tecnico che oggi ha guidato la prima squadra della Volley Amantea fino a questo traguardo. Una coincidenza che lega in modo diretto la storia sportiva della città al progetto attuale.

Per questo vogliamo condividere questa gioia con tutta la città di Amantea, con i nostri sostenitori e con tutti gli appassionati di pallavolo che hanno seguito e accompagnato il nostro percorso.

La società rivolge un ringraziamento alle atlete e alle loro famiglie, allo staff tecnico e dirigenziale, agli sponsor e ai partner, e a tutte le persone che dedicano quotidianamente tempo ed energie al progetto. Un ringraziamento particolare è indirizzato al Comitato Regionale FIPAV Calabria e al Comitato Provinciale FIPAV Cosenza, oltre che al Comune di Amantea, che nelle ultime ore ha fornito il supporto necessario a definire gli adempimenti per formalizzare l’iscrizione al campionato.

Nei prossimi giorni la società presenterà pubblicamente organizzazione, roster, staff tecnico, collaborazioni e programmi della stagione. L’indirizzo dichiarato resta quello di un investimento sui giovani e sulle persone in grado di portare esperienza e valori positivi, con l’obiettivo di creare occasioni di agonismo, socialità e inclusione, e di mantenere aperte collaborazioni fondate sulla crescita condivisa.