Palermo, via libera alla tratta Giachery-Politeama: nuovo passo verso la chiusura dell’anello ferroviario

Un nuovo passo verso la chiusura dell’anello ferroviario di Palermo. La giunta comunale ha approvato la convenzione tra Regione Siciliana, Comune di Palermo e Rfi, atto che consente di avviare l’affidamento della tratta sotterranea che collega l’attuale fermata Giachery alla nuova stazione Politeama. Si tratta di un passaggio rilevante nel percorso di completamento dell’infrastruttura ferroviaria urbana del capoluogo siciliano, con l’obiettivo di rafforzare il trasporto su ferro e migliorare i collegamenti cittadini. A sottolineare il valore dell’atto è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

“Con l’approvazione di oggi, da parte della giunta comunale di Palermo, della convenzione tra Regione Siciliana, Comune ed Rfi si dà il via all’affidamento della tratta sotterranea che collega l’attuale fermata Giachery alla nuova stazione Politeama. Si compie così un nuovo e decisivo passo avanti verso la chiusura dell’anello ferroviario del capoluogo regionale”, sottolinea.

Regione Siciliana affida la gestione della tratta a Rfi

Con l’approvazione della convenzione si definisce anche il passaggio della gestione della tratta a Rete ferroviaria italiana. La Regione Siciliana, in qualità di gestore della linea, affida infatti a Rfi la gestione dell’infrastruttura affinché possano essere avviati i lavori lungo la tratta e si possa procedere con gli interventi previsti per le nuove fermate.

Aricò spiega: “con questo atto la Regione Siciliana, in qualità di gestore della tratta, ne affida la gestione a Rfi perché si avviino i lavori lungo la linea per procedere poi con le nuove fermate di Porto e Politeama. Il governo Schifani è da sempre impegnato a sostenere e potenziare il trasporto su ferro, puntando alla crescita della mobilità urbana ed extraurbana. Oggi si conferma che la sinergia tra l’Amministrazione regionale, quella comunale e Rete ferroviaria italiana Spa continua a dare i suoi frutti con l’obiettivo condiviso di consegnare finalmente alla città di Palermo una infrastruttura fondamentale per garantire una mobilità sostenibile e di qualità al servizio dei cittadini”, conclude l’assessore.