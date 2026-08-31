Palermo, tenta di gettarsi da un cavalcavia: la Polizia interviene e lo salva

La polizia ha tratto in salvo un palermitano che aveva deciso di suicidarsi, lanciandosi da un cavalcavia. Ad allertare le forze dell’ordine era stato un congiunto dell’uomo che, a sua volta, lo aveva avvertito della volontà di togliersi la vita. Una volta raggiunto, gli agenti lo hanno trovato in stato confusionale e quando stavano per raggiungerlo, l’uomo si è alzato dal gradino sul quale era seduto e si è diretto verso il guardrail, riuscendo a scavalcarlo parzialmente con la chiara intenzione di gettarsi nel vuoto.

A quel punto si sono lanciati su di lui e sono riusciti a bloccarlo prima di riportarlo in una zona più sicura. In attesa dei soccorsi del 118, i poliziotti gli hanno creato un cordone di sicurezza attorno per allontanare passanti e curiosi e lo hanno convinto a confidarsi sui motivi che lo avrebbero spinto a compiere questo gesto. L’intervento, riporta una nota, è avvenuto nei giorni scorsi.