Palermo, successo per la campagna abbonamenti: è sold out, record per l’era City Group

E’ febbre Palermo. La tifoseria rosanero si conferma calda, passionale e sempre molto vicina alla propria squadra di calcio. Nonostante la mancata promozione della scorsa stagione, la piazza ha risposto presente nella campagna abbonamenti in vista dell’annata che sta per cominciare. Il club ha infatti comunicato che è stata raggiunta la quota massima fissata per la campagna abbonamenti: 17 mila tessere. Si tratta del record per l’era City Group, superata la quota di 16 mila della scorsa stagione. La società ha confermato mister Inzaghi, un top per la categoria, rinforzando ancor di più la squadra con gli arrivi di gente come Strefezza e Barba, tra gli altri. L’obiettivo, anche per quest’anno, è ovviamente la promozione diretta.