Palermo regina della Coppa Italia sugli spalti: oltre 33 mila al Barbera, nessuno come i rosanero | ELENCO

Il Palermo è la regina incontrastata del weekend di Coppa Italia sugli spalti. A certificarlo sono i numeri delle presenze nei dieci stadi più popolati durante i trentaduesimi della competizione: al Renzo Barbera, per la sfida contro il Lecce, sono stati registrati 33.009 spettatori. Un autentico sold out che stacca nettamente tutte le altre piazze italiane e racconta, ancora una volta, la straordinaria partecipazione del pubblico rosanero. Il dato assume ancora più valore considerando il contesto del turno di Coppa Italia, privo di molte delle grandi protagoniste abituali del calcio italiano. Tra i club di maggiore richiamo era presente la Lazio, ma all’Olimpico la protesta della tifoseria contro il presidente Claudio Lotito ha inciso pesantemente sulla partecipazione, con appena 6.000 spettatori per la gara contro il Mantova. Palermo, al contrario, ha trasformato il Barbera in una bolgia, dimostrando quanto entusiasmo circondi la squadra in questo avvio di stagione.

Il confronto con gli altri stadi rende ancora più evidente la portata del risultato. Alle spalle del Palermo si piazza l’Artemio Franchi di Firenze, dove Fiorentina-Benevento ha richiamato 16.626 spettatori, praticamente la metà rispetto al Barbera. Terzo il Luigi Ferraris con 13.000 presenze per Genoa-Ascoli, mentre tutte le altre partite sono rimaste sotto quota diecimila. Non si tratta quindi soltanto del primo posto nella graduatoria del turno, ma di un vero e proprio dominio sul piano della partecipazione. In una fase della stagione tradizionalmente condizionata dalle vacanze estive e da un torneo che nei primi turni fatica spesso a riempire gli impianti, oltre 33 mila persone per una partita di Coppa Italia rappresentano un segnale particolarmente forte.

Inzaghi batte il Lecce e adesso trova il Mantova

Alla festa sugli spalti si è aggiunta quella sul campo. Il Palermo di Filippo Inzaghi ha infatti superato il Lecce, eliminando una formazione di Serie A e conquistando il passaggio al turno successivo. Un successo che alimenta ulteriormente le aspettative attorno alla squadra rosanero e che apre adesso uno scenario interessante anche nel prosieguo della competizione. Il prossimo avversario sarà infatti il Mantova, protagonista dell’eliminazione a sorpresa della Lazio. Per il Palermo si presenta quindi una concreta possibilità di continuare il proprio cammino in Coppa Italia. Andare avanti significherebbe non soltanto alimentare le ambizioni sportive, ma anche poter riportare al Barbera altre sfide di grande richiamo, soprattutto qualora il tabellone proponesse successivamente un nuovo confronto contro una squadra di Serie A.

Il vero dato da osservare riguarda però ciò che potrebbe accadere in campionato. L’entusiasmo non nasce esclusivamente dalla vittoria in Coppa Italia. La risposta della città è stata fortissima già durante la campagna abbonamenti, arrivata al sold out, e la squadra ha cominciato la stagione mostrando immediatamente competitività e capacità di entusiasmare il proprio pubblico. Con queste premesse non appare irrealistico immaginare un Barbera costantemente vicino al tutto esaurito nelle gare interne più importanti. Palermo dispone di un bacino di pubblico enorme e i numeri della Coppa Italia mostrano quanto la piazza sia pronta a rispondere quando percepisce entusiasmo, ambizione e prospettive importanti.

I 33.009 spettatori contro il Lecce diventano così qualcosa di più di una semplice statistica: rappresentano la fotografia di una città che sembra essersi nuovamente stretta attorno alla propria squadra. Se il Palermo continuerà a dare risposte sul terreno di gioco, il vero spettacolo della stagione potrebbe essere anche quello sugli spalti.

Coppa Italia 2026/2027, la top 10 degli stadi per numero di spettatori

1. Renzo Barbera: Palermo-Lecce, 33.009 spettatori

Palermo-Lecce, 33.009 spettatori 2. Artemio Franchi: Fiorentina-Benevento, 16.626 spettatori

Fiorentina-Benevento, 16.626 spettatori 3. Luigi Ferraris: Genoa-Ascoli, 13.000 spettatori

Genoa-Ascoli, 13.000 spettatori 4. Pier Luigi Penzo: Venezia-Modena, 9.327 spettatori

Venezia-Modena, 9.327 spettatori 5. Unipol Domus: Cagliari-Arezzo, 8.730 spettatori

Cagliari-Arezzo, 8.730 spettatori 6. Olimpico Grande Torino: Torino-Carrarese, 8.542 spettatori

Torino-Carrarese, 8.542 spettatori 7. Marcantonio Bentegodi: Hellas Verona-Virtus Entella, 7.559 spettatori

Hellas Verona-Virtus Entella, 7.559 spettatori 8. Cetilar Arena: Pisa-Empoli, 7.003 spettatori

Pisa-Empoli, 7.003 spettatori 9. Olimpico di Roma: Lazio-Mantova, 6.000 spettatori

Lazio-Mantova, 6.000 spettatori 10. Mapei Stadium: Sassuolo-Cesena, 4.500 spettatori

Il dato è eloquente: Palermo ha portato allo stadio più spettatori di Fiorentina e Genoa messe quasi insieme e oltre cinque volte quelli presenti all’Olimpico per la Lazio. Una distanza che rende il Renzo Barbera il grande protagonista sugli spalti di questo turno di Coppa Italia.