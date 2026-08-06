Palermo, Raoul Russo ricorda Gaetano Costa, Ninni Cassarà e Roberto Antiochia: “il loro esempio è un punto di riferimento”

Un ricordo dedicato a Gaetano Costa, Ninni Cassarà e Roberto Antiochia, tre servitori dello Stato uccisi dalla mafia per il loro impegno nella difesa della legalità e delle istituzioni. A intervenire è Raoul Russo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione nazionale Antimafia, che sottolinea il valore del loro sacrificio e la necessità di mantenerne viva la memoria. “Oggi ricordiamo il Procuratore della Repubblica Gaetano Costa, il Vicequestore della Polizia di Stato Ninni Cassarà e l’agente della Polizia di Stato Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia per il loro instancabile impegno al servizio dello Stato e della legalità. Tre servitori dello Stato che hanno scelto di contrastare con coraggio e determinazione la criminalità organizzata, pagando con la vita la fedeltà ai valori della giustizia e delle istituzioni”, dichiara Russo.

Il rappresentante di Fratelli d’Italia richiama inoltre il valore civile e istituzionale lasciato da quanti hanno perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata. Un patrimonio di coraggio e responsabilità che, secondo Russo, deve continuare a orientare l’azione quotidiana di chi crede in una Sicilia libera dal potere mafioso. “Il loro esempio, così come quello di tutti coloro che hanno perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata, continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti credono in una Sicilia libera dal potere mafioso. Ricordarne il sacrificio non è soltanto un dovere della memoria, ma un impegno concreto a sostenere ogni giorno la cultura della legalità, il rispetto delle regole e il contrasto a ogni forma di criminalità organizzata”, conclude Russo.