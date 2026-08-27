Palermo, Perin si presenta: “ho detto sì senza neanche sapere i dettagli”. E svela il retroscena su Dybala

“C’è un momento nella vita di tutti noi dove bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. L’opportunità che mi è stata data dal City Group e dal Palermo è troppo importante per me“. È quanto dichiarato da Mattia Perin durante la presentazione ufficiale al Palermo, squadra nella quale occuperà il ruolo di portiere titolare. “Il giorno in cui il mio agente mi ha chiamato per dirmi che si stava creando la possibilità di venire qui, gli ho risposto subito ‘Sì, andiamo’, senza sapere ancora niente di numeri o se si potesse fare – ha aggiunto – Ho dato subito la mia disponibilità perché c’è un progetto importante, c’è un entusiasmo pazzesco e Palermo è una piazza con tanto calore: è quello di cui ho bisogno. Per la prima volta gioco al Sud e sarà sicuramente un’avventura che mi cambierà perché è un’opportunità di crescita: ogni cambiamento di vita, se voluto, porta energie positive“.

L’ex Juventus ha poi raccontato un retroscena su Paulo Dybala, ex calciatore del Palermo ed ex compagno di squadra del portiere in bianconero: “ho sentito dei miei compagni che hanno giocato qui. Ieri Paulo mi ha chiesto: ‘salutami Pasquale’, che è il magazziniere, e me ne ha parlato benissimo“.

“Non sono i nomi dietro la maglia che bastano per riuscire a portare a termine il sogno che abbiamo; dobbiamo lavorare quotidianamente perché ci aspetteranno tutti con il coltello tra i denti. Ogni partita sarà una battaglia sportiva“, ha concluso Perin.