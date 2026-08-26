Palermo, ora è ufficiale: ecco il colpaccio Perin dalla Juventus

Il Palermo piazza un autentico colpo di mercato e si assicura Mattia Perin, portiere di grande esperienza proveniente dalla Juventus. L’operazione, ufficializzata dal club rosanero, porta in Sicilia un estremo difensore abituato ai massimi livelli del calcio italiano e rappresenta un ulteriore segnale delle ambizioni della società. Perin si trasferisce infatti a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto pluriennale con il club di Viale del Fante. Un innesto di assoluto spessore per una squadra che, dopo una partenza positiva in campionato, punta a costruire le condizioni per una stagione da protagonista e con l’obiettivo della promozione. Il Palermo ha annunciato di “aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di Mattia Perin. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale” si legge nella nota ufficiale.

L’arrivo di Perin ha un peso specifico particolare proprio per il profilo del giocatore. Il portiere vanta una lunga esperienza in Serie A e arriva a Palermo dopo anni trascorsi ai massimi livelli del calcio italiano. Per una formazione che vuole competere per il vertice, si tratta di un innesto capace di aggiungere esperienza, qualità e personalità a un organico già costruito con ambizioni importanti. Il colpo arriva inoltre a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato e nasce dall’esigenza di intervenire dopo l’infortunio di Joronen. La società rosanero ha quindi individuato rapidamente una soluzione di altissimo profilo, trasformando una necessità in un’opportunità per aumentare ulteriormente la competitività della rosa.

Il Palermo manda un altro segnale al campionato

La scelta di puntare su un giocatore come Perin conferma la forza del progetto del Palermo e la volontà della società di non lasciare nulla al caso. Le premesse della stagione erano già positive e la partenza nel torneo ha ulteriormente alimentato le aspettative dell’ambiente: adesso l’arrivo di un portiere con una carriera costruita in Serie A aggiunge un altro tassello a una rosa che vuole recitare un ruolo da protagonista. Il club di Viale del Fante ha accolto ufficialmente il nuovo estremo difensore, rivolgendogli il proprio benvenuto: “A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Il primo contatto tra il nuovo portiere e il pubblico palermitano è già fissato. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19.00, Mattia Perin saluterà per la prima volta i tifosi rosanero, che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera. Sarà il primo abbraccio tra il nuovo portiere e una piazza che accoglie così uno dei colpi più importanti della sessione estiva. Il Palermo aggiunge esperienza e qualità tra i pali proprio nel momento decisivo del mercato e manda un messaggio chiaro al campionato: le ambizioni sono alte e la società vuole costruire una squadra in grado di puntare fino in fondo alla promozione.