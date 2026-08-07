Palermo, operaio cade da tre metri durante i lavori: ricoverato in prognosi riservata

Un operaio di 52 anni è caduto dall’altezza di tre metri mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione di un edificio a Bolognetta nel Palermitano. L’uomo è stato soccorso e trasportato con un mezzo privato all’ospedale Bianchi di Corleone dove è ricoverato con la prognosi riservata. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asp di Palermo per accertare se siano state rispettate o le norme sulla sicurezza nei cantieri.