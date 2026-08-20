Palermo, maxi sequestro di marijuana: 400 chili di infiorescenze per un valore di oltre 2 milioni di euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno individuato e sottoposto a sequestro circa 400 kg di infiorescenze di marijuana. Il valore di vendita al dettaglio della merce sequestrata ammonta a oltre 2 milioni di Euro. In particolare, i militari delle Compagnie di Partinico e Palermo-Punta Raisi, nel corso di ordinaria attività di perlustrazione e controllo del territorio, e in due distinte operazioni, hanno fermato due soggetti entrambi destinatari di spedizioni dall’estero. Durante la fase del controllo, in tutti e due i casi, è stato verificato il contenuto della spedizione al cui interno è stata trovata sostanza stupefacente del tipo marijuana complessivamente per circa 6,5 kg sottoforma di infiorescenze già lavorate.

I destinatari sono risultati rappresentanti legali di ditte operanti nel settore della coltivazione legale di canapa. Durante le successive perquisizioni, svolte anche presso le rispettive aziende, a cui hanno partecipato anche le unità cinofile del Corpo, sono stati rivenuti, stipati in celle a temperatura controllata, complessivamente circa 400 kg di infiorescenze di marijuana lavorate e irregolarmente detenute. Una parte delle sostanze è risultata essere riconducibile a un terzo soggetto coltivatore di canapa, anch’egli denunciato.

Pertanto, sia i rappresentanti legali delle aziende, destinatari della sostanza, che i mittenti delle spedizioni sono stati denunciati per importazione e/o lavorazione di sostanze stupefacenti. Come noto, l’importazione, la lavorazione, la detenzione, l’invio e la spedizione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze non è più consentita indipendentemente dal livello di principio attivo contenuto all’interno (cd. THC).

Tuttavia, al fine di accertare comunque il reale livello di THC, tutta la sostanza lavorata rinvenuta è stata posta sotto sequestro in attesa delle analisi qualitative e quantitative sul prodotto. L’operazione testimonia la costante e capillare attività svolta dalla Guardia di Finanza, nella provincia palermitana, a contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, primaria fonte di finanziamento delle locali organizzazioni criminali e a tutela del tessuto economico e della salute dei cittadini. Si evidenzia che i provvedimenti in parola sono stati adottati sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.