Palermo Marina Yachting, inaugurata la nuova fermata del servizio urbano Amat: i bus utili

È stata inaugurata questa mattina, ed entrerà in funzione domani, nei pressi del parcheggio del Palermo Marina Yachting, la nuova fermata del servizio urbano Amat, che consentirà di raggiungere con maggiore facilità uno degli spazi più frequentati e simbolici della rigenerazione del waterfront palermitano. Il nuovo punto di accesso al trasporto Cittadino sarà servito dalle linee 103, 104 e 107, garantendo un collegamento diretto tra il fronte a mare e le principali direttrici urbane.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo con delega alla Polizia municipale e ad Amat Maurizio Carta, il presidente Amat Giuseppe Mistretta, e l’assessore comunale alle Società partecipate Brigida Alaimo.

L’attivazione della nuova fermata rappresenta un ulteriore tassello del percorso di integrazione tra il porto e la città, favorendo una mobilità più sostenibile e consentendo a residenti, turisti e crocieristi di raggiungere con i mezzi pubblici il Palermo Marina Yachting, polo urbano che negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi più vissuti del waterfront cittadino.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Annalisa Tardino – Presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale

“Un porto moderno si misura dalla qualità delle sue infrastrutture marittime e dalla sua capacità di essere parte integrante della città e noi lavoriamo affinché non sia percepito come uno spazio separato, ma come una parte viva del tessuto urbano, al servizio dei cittadini. Il Palermo Marina Yachting, realizzato pochi anni fa sul molo Trapezoidale, è diventato rapidamente un punto di riferimento non solo per i palermitani, ma anche per i turisti italiani e stranieri. Migliaia di persone lo frequentano ogni anno, ma fino a oggi mancava un collegamento diretto con il trasporto pubblico urbano. Era un’esigenza che veniva rappresentata da cittadini, visitatori e operatori del settore, soprattutto nelle ore serali e durante i mesi estivi. Da questa necessità è nata, insieme al presidente di Amat, l’idea di attivare una fermata dedicata, che è stata sviluppata rapidamente grazie alla collaborazione del Comune di Palermo, della Regione siciliana e di tutti gli enti coinvolti, Questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di crescita dei Servizi: solo pochi mesi fa abbiamo sottoscritto un protocollo con l’ASP e continueremo a impegnarci per rendere il porto sempre più accessibile, sicuro e integrato con la città”.

Alessandro Aricò – Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità

“Questa iniziativa è il risultato di una proficua collaborazione tra Regione, Comune, Autorità di Sistema portuale e Amat. Investire nell’integrazione dei trasporti significa rafforzare anche la vocazione turistica della città. La Regione sostiene da tempo progetti di mobilità integrate, ha già finanziato esperienze analoghe in altri territori siciliani e oggi offriamo ai passeggeri che arrivano al porto un collegamento efficiente con la rete urbana e ferroviaria, investendo in un sistema di trasporto sempre più moderno, sostenibile e accessibile”.

Maurizio Carta – Assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo con delega ad Amat

“L’attivazione della fermata rappresenta il riconoscimento di un luogo che, per il livello di attrattività raggiunto, non poteva più rimanere privo di un collegamento con il trasporto pubblico. Amat sta dimostrando di essere un’azienda che accompagna la trasformazione della città: non si limita a migliorare il servizio esistente, ma lo adatta ai cambiamenti urbani, intercettando i nuovi poli di attrazione e modificando la rete in funzione delle esigenze dei cittadini. Questa è la mia idea di mobilità: un sistema dinamico, capace di evolversi insieme alla città”.

Giuseppe Mistretta – Presidente Amat

“Con questa nuova fermata i passeggeri che arrivano al porto potranno raggiungere facilmente il centro città e i principali nodi di interscambio, utilizzando autobus e treno in un unico sistema di mobilità. Le linee interessate saranno la 103, la 104 e la 107, che garantiranno collegamenti capillari con varie aree della città. La linea 104 collegherà il porto con piazza Indipendenza, uno dei fondamentali punti di distribuzione della rete urbana e di collegamento con Monreale; la linea 107 unirà il PMY con la zona dello stadio, altro nodo del trasporto cittadino; la linea 103 completerà il servizio verso il centro, fino alla Stazione Notarbartolo per connessioni anche con l’aeroporto, creando un collegamento strategico con il passante ferroviario. È la prima volta che l’Autorità di Sistema portuale consente agli autobus urbani di entrare stabilmente all’interno di un’area portuale: del resto, un’infrastruttura così importante non poteva rimanere priva di un’efficace connessione intermodale. Nei prossimi giorni sarà installata una nuova palina elettronica che indicherà in tempo reale le linee in servizio e gli orari di arrivo degli autobus”.