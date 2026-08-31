Palermo, il successo di Jovanotti apre la strada ai grandi eventi: “altri tour di questa portata in città”

“Le due serate di Jovanotti a Palermo sono state un successo enorme. Oltre 80 mila persone hanno vissuto una grande festa e Palermo ha dimostrato di avere la capacità e la maturità per ospitare eventi di queste dimensioni. Era da anni che la città attendeva un concerto di questa portata e la risposta del pubblico è stata straordinaria. Questo non sarà un episodio isolato. È il primo passo di un percorso sul quale, come Assessorato ai Grandi Eventi, stiamo già lavorando”. Lo dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, al termine delle due date palermitane del Jova Summer Party.

“Vogliamo che i grandi tour tornino a scegliere Palermo e stiamo lavorando perché quello che abbiamo vissuto in queste due serate possa ripetersi sempre più spesso. Palermo ha dimostrato di essere pronta”. “La sfida che abbiamo voluto aggiungere come Amministrazione – aggiunge Rini – è creare le condizioni per ospitare anche grandissimi eventi capaci di richiamare decine di migliaia di spettatori e riportare stabilmente Palermo nelle rotte dei grandi tour nazionali e internazionali. Queste due serate hanno dimostrato che possiamo farlo”. “Un ringraziamento particolare va alla società che gestisce l’Ippodromo – continua l’assessore -, che ha creduto in questa sfida e ha aperto, per la prima volta, questo spazio a un evento musicale di tali dimensioni. E naturalmente grazie a Jovanotti, non soltanto per lo straordinario spettacolo che ha regalato a Palermo, ma anche per la dedica a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante la prima serata: un momento particolarmente significativo per la nostra città”.