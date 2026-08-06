Palermo, il colpaccio è servito: Gabriel Strefezza è rosanero

Il Palermo ha chiuso il suo colpaccio: è ufficiale l’arrivo di Gabriel Strefezza, funambolico attaccante in grado di lasciare il segno in Serie A e B nelle ultime stagioni. Passato all’Olympiacos, torna ora in Italia con l’obiettivo di trascinare i rosanero in massima serie. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Olympiacos FC le prestazioni sportive di Gabriel Strefezza. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Gabriel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota del club. Esploso tra Cremonese e Spal, Strefezza ha fatto grandi cose con il Lecce, prima di passare al Como e poi all’Olympiacos.