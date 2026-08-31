Palermo, il bilancio dell’Open Day vaccinale dell’Asp: 1.534 somministrazioni in due giorni senza prenotazione.

È un bilancio positivo quello registrato dall’Asp di Palermo al termine del primo Open Day vaccinale organizzato nei propri centri per favorire l’accesso dei cittadini alla prevenzione. In appena due giorni sono state effettuate 1.534 vaccinazioni, tutte attraverso accesso diretto e senza prenotazione. L’iniziativa ha consentito a numerose famiglie e cittadini di recarsi nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria senza la necessità di fissare preventivamente un appuntamento, con l’obiettivo di rendere più semplice il completamento dei percorsi previsti dal calendario vaccinale.

Open Day vaccinale Asp Palermo: oltre 1.500 somministrazioni in un weekend

Il dato più rilevante dell’iniziativa riguarda le 1.534 vaccinazioni effettuate in due giorni, un risultato che l’Asp Palermo considera un importante riscontro rispetto alla scelta di ampliare le modalità di accesso ai servizi. Nel corso del fine settimana sono state somministrate complessivamente 653 vaccinazioni con vaccini contenenti la componente anti-difterite, mentre le dosi di vaccino esavalente hanno raggiunto quota 91. L’Open Day ha rappresentato quindi un’occasione aggiuntiva per consentire ai cittadini di recuperare o completare le vaccinazioni previste, riducendo le difficoltà legate alla prenotazione e ai tempi di accesso.

Quasi 13 mila vaccinazioni nei centri Asp Palermo dal 17 al 30 agosto

Il risultato del weekend si inserisce in un’attività vaccinale già intensa portata avanti dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Nei giorni precedenti, infatti, l’Asp aveva registrato una media di circa mille vaccinazioni giornaliere, considerando sia gli accessi programmati tramite prenotazione sia quelli effettuati direttamente nei centri. Complessivamente, dal 17 al 30 agosto, nei centri vaccinali dell’Asp Palermo sono state effettuate 12.958 vaccinazioni, delle quali 1.493 dosi di esavalente. Un dato che conferma il forte impegno della rete vaccinale territoriale e la partecipazione dei cittadini alle attività di prevenzione sanitaria.

Il nuovo centro vaccinale dello Zen: 78 somministrazioni nel primo weekend operativo

Tra i risultati più significativi dell’Open Day spicca anche la risposta del nuovo centro vaccinale dello Zen, situato in via Luigi Einaudi 24. La struttura, riaperta venerdì, è stata operativa per la prima volta anche durante il fine settimana dell’iniziativa, registrando 78 somministrazioni, di cui 11 vaccinazioni esavalenti. L’apertura del centro rappresenta un ulteriore presidio sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e rendere più agevole l’accesso alla prevenzione anche nelle aree periferiche della città.

Firenze: “la prevenzione passa anche dalla capacità di andare incontro alle esigenze delle famiglie”

Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha commentato positivamente il risultato raggiunto dall’Open Day, sottolineando il valore dell’accesso diretto ai servizi vaccinali. “Questi due giorni ci consegnano un risultato che va letto soprattutto come una risposta concreta alla possibilità di accedere alla vaccinazione senza prenotazione – sottolinea il direttore generale dell’Asp Palermo, Alberto Firenze – è un segnale di attenzione che ci incoraggia a mantenere alta l’offerta e a rendere i nostri servizi sempre più facilmente raggiungibili. La prevenzione passa anche dalla capacità di andare incontro alle esigenze delle famiglie e di creare occasioni semplici per avviare o completare i percorsi vaccinali previsti dal calendario”. L’Asp Palermo punta quindi a proseguire nel rafforzamento dell’offerta vaccinale, con l’obiettivo di rendere i servizi sempre più accessibili e favorire una maggiore adesione ai programmi di prevenzione rivolti alla popolazione.