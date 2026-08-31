Palermo, il 2 settembre la presentazione del Bellini National Context a Palazzo d’Orleans

Mercoledì 2 settembre alle ore 11, a Palermo, nella sala Alessi di Palazzo d’Orléans, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del Bellini International Context, promosso dalla Regione Siciliana, in programma dal 15 settembre al 4 ottobre e dedicato all’opera e alla figura del compositore catanese Vincenzo Bellini. Saranno presenti l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata; il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania Giovanni Cultrera e il direttore artistico del Bellini International Context Fabrizio Maria Carminati.