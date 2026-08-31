Palermo, gli anziani dell’Istituto Geriatrico Siciliano preparano lo sfincione: un laboratorio tra memoria, tradizione e convivialità

Nelle cucine dell’Istituto Geriatrico Siciliano di Palermo, struttura residenziale assistenziale del Gruppo Sereni Orizzonti, gli ospiti hanno partecipato a un laboratorio culinario dedicato a uno dei grandi classici della tradizione gastronomica siciliana: lo sfincione. Guidati dagli operatori e dagli animatori della struttura, gli anziani hanno preparato l’impasto e lavorato gli ingredienti, riportando alla memoria gesti antichi e profumi familiari. Tra farina, pomodoro, cipolla e origano, il laboratorio si è trasformato in un viaggio nei ricordi, capace di richiamare momenti vissuti nelle cucine di casa e nelle occasioni di festa.

La preparazione dello sfincione non è stata soltanto un momento di svago, ma un’attività pensata per favorire il benessere psicofisico degli ospiti. Attraverso il coinvolgimento diretto nella realizzazione di una ricetta tradizionale, il laboratorio ha permesso di stimolare le capacità manuali e cognitive, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio di conoscenze custodito dagli anziani. La cucina, infatti, diventa uno strumento capace di raccontare identità e appartenenza: ogni ricetta porta con sé storie personali, ricordi familiari e tradizioni tramandate nel tempo. Preparare un piatto simbolo della propria terra significa anche mantenere vivo il rapporto con le proprie origini e con le persone che hanno accompagnato il percorso di vita di ciascuno.

Nel corso del laboratorio gli ospiti hanno potuto condividere piccoli segreti di cucina e ricordi legati alla preparazione dello sfincione, riscoprendo il piacere dello stare insieme. Un’occasione in cui il cibo è diventato un vero e proprio linguaggio della memoria, capace di evocare emozioni e rafforzare il senso di comunità all’interno della struttura. Iniziative di questo tipo rientrano nelle attività promosse dall’Istituto Geriatrico Siciliano, che dedica particolare attenzione a programmi di animazione capaci di coniugare benessere, socializzazione e valorizzazione delle tradizioni del territorio. Attraverso momenti dedicati alla cultura gastronomica siciliana, la struttura punta a offrire agli ospiti occasioni di partecipazione attiva, stimolando il coinvolgimento personale e creando spazi in cui ricordi, esperienze e nuove emozioni possano incontrarsi.