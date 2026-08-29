Palermo, colpo d’esperienza per l’attacco: arriva Gabrielloni dal Como

Il Palermo aggiunge esperienza e peso al proprio reparto offensivo. Il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994 proveniente dal Como 1907, che si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito temporaneo. Un’operazione che porta alla corte del Palermo un calciatore abituato a confrontarsi con campionati importanti e con una lunga esperienza maturata soprattutto tra Serie C e Serie B, fino al raggiungimento della massima serie con il Como. “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Alessandro Gabrielloni. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. Ad Alessandro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nella nota ufficiale del club.

Nato a Jesi nel 1994, Alessandro Gabrielloni ha costruito la propria carriera attraverso un lungo percorso di crescita, caratterizzato da continuità, gol e capacità di adattarsi alle diverse categorie del calcio italiano. Dopo le prime esperienze nei campionati dilettantistici con formazioni marchigiane, diventa un girovago soprattutto al Sud, tra C e D, prima di approdare al Como, società con cui avrebbe legato gran parte della propria carriera recente (7 stagioni, oltre 200 presenze e oltre 60 gol).

Con il club lombardo Gabrielloni è diventato un elemento importante del progetto tecnico, vivendo diverse stagioni da protagonista e contribuendo alla crescita della squadra fino alla storica promozione in Serie A. Nella stagione della promozione del Como nella massima serie, l’attaccante ha rappresentato una delle figure più esperte dello spogliatoio, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, senso del gol e capacità di lavorare per il gruppo.

L’arrivo di Gabrielloni permette al Palermo di aggiungere alla rosa un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai giovani presenti in organico: un attaccante capace di interpretare il ruolo sia come riferimento centrale sia come elemento utile nello sviluppo della manovra offensiva. La sua esperienza maturata in tante battaglie sportive rappresenta un valore aggiunto per una squadra chiamata a competere per obiettivi ambiziosi, in un campionato lungo e ricco di insidie come quello di Serie B. Per Gabrielloni si apre dunque una nuova fase della carriera con la maglia rosanero, in una piazza storica e con l’obiettivo di mettere a disposizione del Palermo gol, personalità e leadership.