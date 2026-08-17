Palermo, che spettacolo! Battuto il Lecce in Coppa Italia in un Barbera da sogno

Un Palermo da sogno in una serata da sogno. Ed è solo l’inizio. La squadra di Inzaghi inaugura la stagione ufficiale con una bella vittoria contro il Lecce in Coppa Italia. Battuto un avversario di Serie A, in scioltezza, in un Barbera, manco a dirlo, da Serie A. Sold out lo stadio, con oltre 33 mila presenze a spingere la compagine rosanero, in grado di chiudere la contessa già nel primo tempo: Vavassori al quarto d’ora e il solito Pohjanpalo a fine primo tempo i marcatori decisivi. Bastano queste due reti a fare chiudere la contesa ai padroni di casa, che nella ripresa gestiscono e chiudono senza affanno. Le premesse per una grande stagione, dopo un mercato super e questo entusiasmo, ci sono tutte. La piazza siciliana spera che queste, finalmente sia la volta buona.