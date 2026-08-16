Palermo, che passione! E’ già sold out a metà agosto: “Barbera” tutto esaurito contro il Lecce in Coppa Italia

Sold out. Da subito. Dalla prima. E non è neanche campionato. Stadio tutto esaurito, in Coppa Italia, a metà agosto. La piazza di Palermo non smette mai di stupire e colpisce ancora. Per la sfida di domani sera al “Barbera” contro il Lecce, oltre 32 mila spettatori. Una conferma, l’ennesima, di quanto calorosa e passionale sia la città per la squadra rosanero. Che, va detto, anche questa estate ha messo mani al portafogli con investimenti importanti per la prima squadra, guidata ancora da mister Inzaghi, un maestro di promozioni, soprattutto in Serie A.

“Siamo contenti di tornare davanti alla nostra gente, non vediamo l’ora. Sappiamo il clima che troveremo, per noi ormai non è una sorpresa” ha detto il tecnico alla vigilia. “Sono entusiasta di questo ambiente e di questa società, sono molto felice di allenare questi ragazzi. Mi auguro di vedere una crescita rispetto all’anno scorso, abbiamo tutte le possibilità per fare grandi cose”.