Palermo, Brunori saluta i rosanero: ufficiale la cessione all’Ascoli. La formula

È ufficiale la cessione di Matteo Brunori. L’attaccante lascia il Palermo e si trasferisce all’Ascoli, con la società rosanero che ha comunicato il completamento dell’operazione attraverso una nota ufficiale. La formula scelta è quella del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione. Si chiude così, almeno per il momento, l’esperienza di Brunori con la maglia rosanero. Il calciatore proseguirà la propria carriera all’Ascoli, mentre il club siciliano ha accompagnato l’annuncio della cessione con il proprio augurio per la nuova esperienza dell’attaccante.

Il Palermo ha ufficializzato la partenza del calciatore spiegando anche la formula dell’operazione. “Il Palermo FC comunica di aver ceduto Matteo Brunori all’Ascoli Calcio FC. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. A Matteo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Con il comunicato arriva dunque la conferma definitiva del passaggio di Brunori all’Ascoli. Non si tratta di una cessione a titolo definitivo: il trasferimento è temporaneo e nell’accordo è previsto un diritto di opzione. Il Palermo non ha fornito nella nota ulteriori dettagli sulle condizioni dell’operazione.

Nell’annunciare la cessione, il club ha voluto rivolgere un messaggio di augurio al calciatore a nome del City Football Group, del presidente Mirri e dell’intera famiglia rosanero. Brunori lascia quindi Palermo per iniziare una nuova esperienza con la maglia dell’Ascoli, secondo la formula ufficializzata dalla società siciliana. Il trasferimento rappresenta una novità importante nelle operazioni di mercato del Palermo: Brunori passa all’Ascoli in prestito con diritto di opzione e sarà dunque il club marchigiano la nuova tappa della sua carriera.