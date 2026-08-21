Palermo, bimba di 4 anni morta. La madre accusa i medici: “hanno sottovalutato mia figlia”

“Il dolore è mio e solo mio ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti”. Lo scrive in un post su Fb la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Nel post la donna afferma che “medici incompetenti hanno sottovalutato” il caso di “mia figlia, quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso“. E aggiunge: “Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite” come “la causa della morte di mia figlia“, anche se, ha aggiunto, “ancora nulla è confermato, è un sospetto difterite“.

Nel post la madre della piccola Anna Rosa critica anche i media che hanno “scritto e detto alcune cose solo per fare like sul caso di mia figlia“. Poi aggiunge: “Ci sono delle indagini in corso, di certo non contro noi genitori“, e “adesso non sto qui a perdere tempo con certa gentaglia perché il dolore è mio e solo mio ma vi auguro di non avere a che fare mai e dico mai con medici incompetenti che hanno sottovalutato mia figlia“. “Ci sono carte che parlano, non stupide bocche”, è un altro passaggio. Infine, l’appello a “fare silenzio“. “Vi auguro – conclude il post – di non avere a che fare mai con i medici che hanno distrutto la vita di mia figlia e quella di noi genitori“.