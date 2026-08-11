Palermo, aria di Serie A in Australia: rosanero KO contro la Juve a Perth. Tutte le FOTO della sfida

I rosanero, che si trovano ancora a Perth, in Australia, hanno giocato contro la Juventus nel test della tournée oltreoceano in cui sono presenti anche Milan e Inter. Sconfitta per 2-0, per la squadra di Inzaghi: di Yildiz al 44' e di Milik all'87' le reti dei bianconeri di Spalletti

  • amichevole juventus-palermo a perth in australia
    Foto Ansa
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Aria di Serie A per il Palermo, nella speranza – per i tifosi, che hanno chiuso la campagna abbonamenti con il sold out – che dopo questa stagione possa arrivare davvero. I rosanero, che si trovano ancora a Perth, in Australia, hanno giocato contro la Juventus nel test della tournée oltreoceano in cui sono presenti anche Milan e Inter. Sconfitta per 2-0, per la squadra di Inzaghi: di Yildiz al 44′ e di Milik all’87’ le reti dei bianconeri di Spalletti.  Dopo la vittoria contro il Melbourne, nuova amichevole per la compagine siciliana, che a breve lascerà l’Australia per far rientro in Italia, dove sta per cominciare la nuova stagione: tra qualche giorno ci sarà la Coppa Italia, poi il campionato.

Queste le azioni salienti.

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