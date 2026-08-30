PalaRescifina sold out per Italia-Brasile: emozioni per l’Inno nazionale, spettacolo sugli spalti | FOTO

La gara più attesa dell’intero torneo è finalmente arrivata. L’Italia del Volley completa il suo percorso all’interno della FIPAV Cup Men Elite, torneo amichevole di preparazione ai prossimi Europei al via a settembre, con la super sfida contro il Brasile che ieri ha liquidato la Germania. Gli azzurri devono riscattare il ko contro Cuba, ma soprattutto devono mettere nel motore certezze e fiducia in vista della kermesse continentale. PalaRescifina pienissimo. Se per la sfida contro Cuba c’erano pochi seggiolini vuoti, oggi il palazzetto di Messina è sold out.

Cornice splendida, colpo d’occhio da big match, scenario perfetto per la Nazionale di De Giorgi. Brividi durante l’Inno nazionale. Adesso può iniziare la festa! Buona pallavolo a tutti!