Ospedale Papardo di Messina, De Luca (M5S): “direttore ancora non nominato, interrogazione all’Ars”

“A distanza di oltre un mese e mezzo dalla riunione della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana all’Ospedale Papardo di Messina, il direttore sanitario non è stato ancora nominato”. Una situazione sulla quale il capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, annuncia il deposito di un’interrogazione parlamentare. Nel corso della riunione del 29 giugno, De Luca aveva chiesto al direttore generale Catena Di Blasi di procedere nel più breve tempo possibile alla nomina, ottenendo l’impegno a provvedere entro dieci giorni. “Quei dieci giorni sono trascorsi da tempo e, ad oggi, il Papardo è ancora senza direttore sanitario. Avevo sottolineato già allora quanto questa figura fosse indispensabile per affrontare alcune delle problematiche emerse durante la riunione della Commissione. Un Dea di primo livello non può rimanere così a lungo senza una figura tanto importante“, rimarca De Luca.

“Ho depositato un’interrogazione all’Ars – annuncia De Luca – per chiedere le ragioni per cui, nonostante l’impegno assunto, la nomina non sia stata ancora effettuata e quali siano le motivazioni di tale ritardo. Ho inoltre compulsato l’Assessore alla Sanitá Marcello Caruso ad assumere i dovuti provvedimenti per porre fine a questa carenza. Su una questione così importante per il funzionamento dell’ospedale servono risposte chiare e tempi certi, non si può tergiversare in eterno in attesa che giunga un’indicazione divina”.