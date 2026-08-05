Ospedale di Polistena, il Comitato convoca cittadini e istituzioni sul caso dell’Ortopedia

“Alla luce dell’atto giudiziario che coinvolge il direttore di Approdo, Luigi Longo, in relazione alle vicende riguardanti l’Ortopedia dell’Ospedale di Polistena, il Comitato, insieme al direttore di Approdo news, promuove una conferenza stampa aperta al pubblico che si terrrà venerdì 7 agosto, alle ore 19:00 presso la Sede del Comitato in via Ierace nei pressi di Piazza della Repubblica a Polistena. L’incontro rappresenta un momento di confronto e di informazione per ristabilire la verità dei fatti, fare chiarezza su una vicenda di grande interesse pubblico e riaffermare, con senso di responsabilità e nel rispetto delle istituzioni, il diritto dei cittadini a essere informati”. Lo afferma in una nota il Comitato Spontaneo a Tutela della Salute.

“Rivolgiamo un invito a tutti i giornalisti ,sindaci, ai medici, agli amministratori, alle associazioni, ai comitati e a tutta la cittadinanza a partecipare numerosi. La tutela del diritto alla salute non può prescindere dalla trasparenza, dalla verità e dalla difesa della sanità pubblica ogni giorno. È su questi valori che continueremo a portare avanti il nostro impegno. La partecipazione di ciascuno sarà un segnale concreto di attenzione, responsabilità e vicinanza alla comunità. L’ospedale è un bene comune e purtroppo ogni giorno accadono situazioni in cui c’è bisogno di un punto di cura ,non giratevi dall’altra parte e soprattutto evitate il chiacchiericcio. Venite e informatevi così nessuno potrà dire il contrario. Invitiamo anche chi fomenta un racconto al contrario, non abbiamo timore di essere smentiti, la serietà in questi argomenti è fondamentale”, conclude la nota.