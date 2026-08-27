Orrore al cimitero di Marsala: trovati due teschi e ossa umane dentro un bidone della spazzatura

Una scoperta inquietante ha scosso la comunità di Marsala: ossa umane, due teschi e arti, sono stati rinvenuti all’interno di un bidone della spazzatura nel cimitero comunale. Il ritrovamento, per la sua gravità e per il luogo in cui è avvenuto, ha immediatamente acceso l’attenzione pubblica, sollevando interrogativi sul trattamento riservato ai resti dei defunti e sulle procedure adottate all’interno dell’area cimiteriale. A rendere pubblica la vicenda è stato il consigliere comunale Eleonora Milazzo, che ha denunciato l’accaduto attraverso un post pubblicato sul proprio profilo facebook.

La denuncia del consigliere Eleonora Milazzo

Il consigliere comunale Eleonora Milazzo ha affidato ai social network la propria reazione dopo aver visto la scena. Nel suo intervento pubblico ha sottolineato la necessità di non ignorare quanto accaduto e ha richiamato l’attenzione sul valore del rispetto verso chi non c’è più.“Di fronte a questa immagine – scrive il consigliere – sono rimasta ferma. E da cittadina prima e da consigliera non posso e non voglio far finta di non vedere. Quello che è accaduto al nostro cimitero è un fatto gravissimo e inaccettabile. Chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi. Una scena del genere è dolore vivo. Il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa. Sono certa che l’amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce su quanto accaduto. I nostri defunti meritano dignità”.