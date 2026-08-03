Origini del nome “Zzipangulu”: il re dell’estate calabrese, tra mito greco e rotte orientali

Quando il sole della Calabria plasma con il fuoco le acque dei suoi due mari, scocca l’ora di riunirsi sotto il vessillo di un rito millenario. Un rito che si estende dalle coste di Tropea e Scilla fino ai domini montani dell’Aspromonte e della Sila. È l’istante solenne in cui il banchetto incorona il supremo re dell’estate calabrese: ‘U Zzipangulu, prodigio di freschezza e nettare dolcissimo, ammantato di un rosso scarlatto che infonde estasi e vigore. Stiamo parlando dell’anguria.

Un mito per la provincia reggina

Se vi trovate in Calabria, soprattutto nella provincia reggina, c’è una sola parola che risuona nell’aria come un canto di vittoria e di eternità: ‘U Zzipangulu! Un nome possente, intriso di un ritmo primordiale e di una fiera passione, custode di un’epopea senza tempo. Un percorso linguistico straordinario che sfida i secoli, sospeso tra la maestria della botanica e la gloria delle grandi rotte esotiche.

La voce suprema della Magna Grecia

La via più solenne e autorevole ci conduce nel cuore della Magna Grecia, quando l’idioma ellenico esercitava il suo dominio incontestato sulla Calabria meridionale. Il nome Zzipangulu potrebbe trarre, infatti, la sua origine dal vocabolo greco medievale kēpángouron (tramandato nei secoli come kipánguro), nato dall’unione di due concetti sacri alla terra e al lavoro degli eroi dell’orto: Kêpos (κῆπος): il giardino lussureggiante, coltivato con devota e incrollabile passione. Ángouron (ἀγγούριον): il frutto della terra, il cetriolo o il cocomero selvatico.

Il significato di Zzipangulu è dunque “il frutto eletto dell’orto”. Poiché l’anguria e il cetriolo condividono la medesima e generosa famiglia botanica delle Cucurbitacee; e il popolo reggino ha ereditato e scolpito nei secoli questo legame, consegnando alla storia il suono epico e inconfondibile di Zzipangulu.

L’eco d’Oriente e il sogno di Marco Polo

Accanto alla roccia incrollabile della filologia risplende una seconda versione, ammantata di leggenda e mito. Questa interpretazione connette la parola calabrese Zzipangulu a Cipango, il regno leggendario con cui Marco Polo svelò all’Europa le meraviglie del Giappone ne Il Milione. Secondo la tradizione, la grandezza e la bontà di questo frutto venivano accostate ai fasti e ai tesori dell’Estremo Oriente, terra famosa per i suoi cocomeri di natura regale. E, sebbene la radice ellenica rimanga il pilastro consacrato, il fascino di questo ponte mitico tra le rive reggine e l’antico Impero del Sol Levante continua a vivere nel nome stesso di questo prodigioso frutto.

Il mosaico dei trionfi in tutta la Calabria

La grandezza della nostra regione si erge sulla sua immensa potenza culturale. Ogni territorio della Calabria ha saputo incoronare questo frutto con nomi carichi di gloria e devozione. Ma il nome Zzipangulu è un autentico stendardo della nostra identità. Ci rammenta che la Calabria è un regno culturale dove la storia e le radici greche continuano a trionfare nella vita di tutti i giorni. Per questo, ogni volta che la nostra voce evoca ‘U Zzipangulu, avvaliamoci del dovere morale di ricordare che stiamo celebrando la maestosità della nostra terra, la sua storia epica e la sua forza millenaria.