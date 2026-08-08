Ordine degli Ingegneri di Messina: i NOMI dei componenti del nuovo Consiglio 

Si è insediato venerdì 7 agosto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, composto dai quindici consiglieri eletti nella consultazione elettorale di fine luglio. Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio ha proceduto all’elezione delle principali cariche istituzionali che guideranno l’Ordine nel quadriennio 2026-2030. Alla Presidenza è stata eletta l’ing. Marilena Maccora, mentre l’incarico di Segretario è stato conferito all’ing. Monica Loteta e quello di Tesoriere all’ing. Giuliana Nocera. Il quadro dell’Ufficio di Presidenza sarà completato nel corso della prossima seduta consiliare, con la votazione e la nomina dei Vicepresidenti.

Per la prima volta l’Ordine è guidato da una donna ed anche le altre cariche di vertice sono al femminile, una scelta che rispecchia una composizione consiliare caratterizzata da una significativa presenza di donne, a testimonianza della crescente partecipazione delle professioniste alla vita e alla rappresentanza istituzionale della categoria.

A formulare al nuovo Consiglio i migliori auguri di buon lavoro è il gruppo che fa riferimento all’ing. Santi Trovato ed agli ingegneri Antonio Barone, Pino Rando, Gianluca Mirenda e Giovanni Lo Schiavo: “siamo orgogliosi di un risultato elettorale che dal 2005 vede confermata la fiducia dei colleghi verso un progetto che coniuga continuità e spinte di rinnovamento – dichiara Santi Trovato – Ci sono tutte le premesse per un proficuo lavoro condiviso che punterà a valorizzare le diverse competenze ed esperienze di tutti i presenti in Consiglio. La presidente Maccora che da oltre quindici anni è parte attiva del nostro gruppo, saprà guidare l’ Ordine in continuità con una proposta che si è rivelata pienamente rappresentativa, con spirito di servizio e senso di responsabilità nell’affrontare le importanti sfide della categoria”.

Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina è così composto: