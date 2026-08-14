Oppido Mamertina, sfida all’ultimo bersaglio: oltre 180 tiratori alla Gara di Carabina, Mesiano è il campione

Due giorni di sport, precisione e grande partecipazione. Il 12 e 13 agosto Piazza C. Barca, davanti al Municipio di Oppido Mamertina, ha ospitato la Gara di Carabina Mamertina – Edizione 2026, ormai appuntamento fisso per gli appassionati del tiro a segno. L’evento è stato organizzato in sinergia dalla Sezione comunale Federcaccia di Oppido Mamertina, presieduta da Benedetto Pellegrino, e dall’Associazione Cacciatori Oppidesi “Salvatore Donia”, guidata dal presidente Antonio Romeo con la collaborazione di Antonino Pellegrino ed Antonino Zinghinì. Il patrocinio è stato concesso dal Comune di Oppido Mamertina.

Più di 180 tiratori in gara

La competizione ha visto al via uomini e donne, ragazzi e ragazze di diverse età, suddivisi in tre categorie: Senior, Lady e Junior. Atmosfera intensa ma corretta, con un forte spirito sportivo e grande rispetto tra i partecipanti. Alla gara hanno preso parte anche numerosi turisti presenti in città per il periodo estivo. A conquistare il primo posto assoluto è stato Domenico Mesiano, che con 54 punti ha dimostrato grande abilità e precisione.

Nella categoria Senior sono stati premiati quattro atleti:

Domenico Mesiano 54 pt Vincenzo Barca 53 pt Francesco Surace 53 pt Mattia Marino

Barca e Surace, giunti a pari merito, fino all’ultimo bersaglio hanno disputato lo spareggio e Barca ha avuto la meglio su Surace conquistando il secondo posto.

Per la categoria Lady il podio ha visto:

Loredana Accurso Felicia Giannetta Maria Grazia Arnese Rosamaria Raccosta

Nella categoria Junior i premiati sono:

Carmelo Ripepi Valentina Treccasi Domenico Loria Francesco Ruoti

Gli organizzatori hanno garantito il massimo della sicurezza e del comfort sia per i concorrenti che per il pubblico. Al termine delle premiazioni, alla presenza del Sindaco Giuseppe Morizzi anche in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, i presidenti delle rispettive associazioni organizzatrici, Pellegrino e Romeo hanno ringraziato tutti i partecipanti e annunciato che sono già al lavoro per il prossimo anno. L’obiettivo per il 2027 è quello di organizzare, con il contributo di Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria, la “Festa del Cacciatore”: cinque giornate a tema dedicate al mondo venatorio e alle tradizioni del territorio.