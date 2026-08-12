Omicidio in Calabria, 22enne ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione di Cutro: killer in fuga

Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, con diversi colpi d’arma da fuoco. Il delitto si è consumato all’interno dell’abitazione del giovane, intorno alle 5 del mattino. La vittima, secondo le informazioni al momento disponibili, era incensurata. Dopo aver esploso i colpi, l’autore dell’agguato si sarebbe immediatamente dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i Carabinieri di Crotone, che hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. L’attività investigativa è concentrata sulla ricostruzione della dinamica e sull’identificazione del killer.

Restano al momento da chiarire il movente dell’agguato e le circostanze che hanno portato all’uccisione del giovane. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per comprendere quanto avvenuto nelle prime ore della mattinata.

Killer in fuga dopo l’agguato a Cutro

Dopo il delitto, il responsabile dell’omicidio è fuggito. Le ricerche sono in corso e i Carabinieri stanno lavorando per individuare eventuali elementi che possano consentire di risalire alla sua identità e ricostruire le fasi precedenti e successive alla sparatoria. L’episodio ha scosso Cutro e l’intero territorio del Crotonese, dove l’attenzione resta alta mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori.

Crotone: giovane ucciso a colpi d’arma da fuoco, in caserma 28enne

Un giovane di 28 anni è stato identificato dai carabinieri di Crotone e portato in caserma per essere sentito nell’ambito delle indagini sull’omicidio del ventiduenne bulgaro a Cutro, avvenuto alle 5 di questa mattina nell’abitazione della vittima. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.