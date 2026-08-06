Olio di Calabria Igp, la Regione chiede il rinvio dell’assemblea per il rinnovo delle cariche

La Regione Calabria chiede il rinvio dell’assemblea ordinaria del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp, convocata per il 7 agosto e chiamata a rinnovare gli organi sociali. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dall’assessorato regionale all’Agricoltura, trasmessa per conoscenza anche al Masaf, dopo le criticità emerse nel confronto con le principali Organizzazioni di produttori del comparto olivicolo. La decisione arriva a seguito dell’incontro del 4 agosto tra l’assessore regionale Gianluca Gallo e i rappresentanti delle organizzazioni del settore, durante il quale sono state segnalate “diffuse e motivate criticità” riguardanti le procedure assembleari previste per il rinnovo delle cariche.

Nel corso del confronto sono stati evidenziati problemi relativi alle modalità di voto, alla corretta applicazione del Decreto Masaf del 3 giugno 2026, alla definizione del corpo elettorale e al ruolo degli intermediari. Le organizzazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di garantire la piena conoscibilità dell’elenco dei soci e di consentire la regolarizzazione delle posizioni associative prima dello svolgimento dell’assemblea.

Nella comunicazione inviata al Consorzio, l’assessore Gallo ricorda che la rappresentatività del Consorzio costituisce un requisito essenziale per la conferma ministeriale dell’incarico, come previsto dall’articolo 8 del decreto Masaf. Per questo motivo viene richiesto un rinvio “per il tempo strettamente necessario”, così da chiarire le questioni sollevate e favorire la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto.

L’assessore regionale definisce il differimento dell’assemblea “un atto di responsabilità istituzionale”, finalizzato a tutelare l’intero sistema olivicolo calabrese e a prevenire eventuali contestazioni che potrebbero incidere sulla conferma ministeriale del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp.