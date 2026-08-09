“Oggetti smarriti” – Ritrovato un mazzo di chiavi a Gambarie: ecco dove poterle recuperare

Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb il ritrovamento di un mazzo di chiavi a Gambarie, nella mattinata di oggi. Le chiavi sono state rinvenute lungo la strada, subito dopo l’area in cui sono presenti le bancarelle. Per consentire al proprietario di recuperarle facilmente, il lettore ha lasciato le chiavi smarrite al bar dell’Hotel Excelsior di Gambarie, situato nelle vicinanze del distributore di benzina.

Chiunque le riconosca o ritenga di averle perse può quindi rivolgersi direttamente al personale della struttura.