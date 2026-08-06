NOVA Basket, ufficiale l’arrivo di Adam Husták

NOVA Basket annuncia l’ingaggio di Adam Husták per la stagione 2026/2027. Ala-centro ceco classe 2003, Husták arriva per aumentare presenza nel pitturato, intensità difensiva, energia e versatilità, caratteristiche considerate pienamente coerenti con l’identità tecnica della squadra. Nato il 4 novembre 2003, Husták è un lungo moderno capace di ricoprire sia il ruolo di ala forte sia quello di centro grazie alla combinazione tra qualità tecniche, fisicità e duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Basketbal Polabí, ha attraversato tutte le rappresentative nazionali ceche, partecipando all’Europeo Under 16, agli European Challengers Under 18 e all’Adidas Next Gen Tournament con il Basket Brno, confrontandosi con alcuni dei migliori prospetti europei.

Negli ultimi anni ha maturato esperienza nella 1. Liga ceca, la seconda serie nazionale, confermandosi come un giocatore affidabile e in costante crescita. Nella stagione 2025/2026 ha inoltre vissuto un’importante esperienza italiana con Biella Next, aggiungendo un ulteriore passaggio al proprio percorso tecnico e umano. “Siamo davvero soddisfatti di poter accogliere Adam nel nostro progetto”, commenta la dirigente responsabile Marella Ioppolo. “Parliamo di un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti sia a livello internazionale che nel campionato italiano. Ci ha colpito la sua disponibilità, la voglia di mettersi in gioco e la mentalità con cui ha scelto NOVA. Siamo convinti che possa darci solidità, energia e qualità sotto canestro, ma soprattutto che possa continuare il suo percorso di crescita all’interno di un ambiente che punta fortemente sullo sviluppo dei giovani”.

Anche il nuovo giocatore ha espresso entusiasmo per l’inizio della sua esperienza con NOVA Basket e per la possibilità di inserirsi in un progetto orientato alla crescita dei giovani. “Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia NOVA Basket. Fin dai primi contatti ho percepito la serietà del progetto e la fiducia che la società ripone nei propri giocatori. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, iniziare a lavorare con lo staff tecnico e dare tutto quello che ho per aiutare la squadra. Sono pronto per questa nuova avventura e non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi”.