NOVA Basket, si parte: al via la preparazione per la nuova stagione

È iniziato ieri sera il percorso di avvicinamento alla stagione 2026/2027 con le prime sedute di preparazione atletica guidate dal Prof. Umberto Gatani, confermato per il secondo anno consecutivo all’interno dello staff tecnico. Dopo l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione, Gatani sarà ancora una volta un punto di riferimento per lo sviluppo fisico degli atleti, con particolare attenzione alla Prima Squadra e al settore giovanile, dove seguirà da vicino anche il percorso dell’Under 19.

I primi due giorni di lavoro sono stati dedicati alla valutazione iniziale degli atleti e alla costruzione delle basi atletiche sulle quali si svilupperà l’intera stagione. Un programma pensato per accompagnare i giocatori in un percorso graduale, con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio del campionato e mantenere continuità durante tutto l’anno.

“Ripartiamo con entusiasmo dopo il lavoro fatto nella scorsa stagione“, commenta il Prof. Gatani, “questi primi giorni sono fondamentali per conoscere lo stato di partenza dei ragazzi e impostare un percorso personalizzato. L’obiettivo è costruire le condizioni per affrontare una stagione lunga con continuità, prevenendo gli infortuni e aiutando ogni atleta a esprimere al meglio le proprie qualità“.