NOVA Basket, il prof. Umberto Gatani confermato come preparatore atletico e nutrizionista

NOVA Basket è lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione con il prof. Umberto Gatani, che per il secondo anno consecutivo farà parte dello staff tecnico, proseguendo l’ottimo lavoro di preparazione atletica e nutrizionale iniziato nella scorsa stagione. Laureato in Scienze Motorie, Sport e Salute nel 2014, ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e nel 2019 quella magistrale in Scienze della Nutrizione Umana, ottenendo nello stesso anno l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo e quindi la possibilità di lavorare come Biologo Nutrizionista. Ha avuto inoltre tante esperienze seguendo con il suo lavoro molti atleti e atlete di sport di squadra e individuali.

Dopo l’eccellente lavoro svolto nella stagione 25/26, Gatani sarà anche quest’anno a completa disposizione della Prima Squadra, occupandosi della preparazione atletica e nutrizionale, e seguirà inoltre il percorso atletico del Settore Giovanile, con particolare attenzione alla nuova Under 19 Gold. Il prof. Gatani avrà inoltre un ruolo centrale negli eventi che NOVA svilupperà nel corso della stagione dedicati alla nutrizione, all’educazione alimentare e al rapporto tra alimentazione, sport e crescita. Un percorso rivolto ai giovani e alle loro famiglie, con particolare attenzione ai temi del cibo sostenibile e alla costruzione di una corretta consapevolezza alimentare durante le fasi dello sviluppo.

“Siamo molto felici di poter continuare il rapporto con Umberto“, commenta la Dirigente Responsabile Marella Ioppolo. “Il lavoro dello scorso anno ci ha confermato il valore delle sue competenze e l’importanza di avere all’interno del nostro progetto una figura che sappia accompagnare gli atleti nella loro crescita a 360 gradi. La sua conferma e il suo coinvolgimento nel settore giovanile rappresentano un ulteriore passo avanti nella nostra idea di formazione“.

“Sono molto contento di continuare questo percorso con NOVA Basket“, afferma il prof. Umberto Gatani, “lo scorso anno abbiamo lavorato molto bene e sono felice di poter dare continuità al progetto. Quest’anno sarà particolarmente stimolante poter seguire anche i ragazzi del settore giovanile: lavoreremo con metodo e continuità, cercando di costruire basi solide per la loro crescita atletica e nutrizionale“.