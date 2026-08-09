Nova Basket, arriva la conferma per Francesco Carlo Stella

NOVA Basket annuncia la conferma di Francesco Carlo Stella, che vestirà ancora la maglia numero 14 anche nella stagione 2026/2027. Un percorso costruito anno dopo anno con impegno, appartenenza e continuità. Dal suo arrivo ha collezionato 93 presenze, realizzato 973 punti e mantenuto una media di 10,5 punti a partita, diventando uno dei volti più rappresentativi della crescita del club.

“La conferma di ‘Ciccio’ ci rende particolarmente felici» dichiara la Dirigente Responsabile Marella Ioppolo, «perché rappresenta la prosecuzione di un matrimonio fondato sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei valori e sulla voglia di crescere insieme. Vederlo continuare a credere nel nostro progetto è motivo di orgoglio per tutta la società. Carlo Stella incarna perfettamente lo spirito NOVA e siamo convinti che potrà continuare ad essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo”.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Francesco Carlo Stella: “Sono davvero felice e orgoglioso di continuare questo percorso con la NOVA Basket. Questa società è diventata una seconda casa e ogni stagione mi ha permesso di crescere come giocatore e come persona. Ringrazio la società, lo staff e tutti i compagni per la fiducia che continuano a dimostrarmi. Non vedo l’ora di tornare in campo e dare tutto per questi colori, con l’obiettivo di continuare a costruire qualcosa di importante insieme”.