Notte di fuoco a Corigliano Rossano, tre auto distrutte dalle fiamme: indagano i Carabinieri

Tre auto sono state distrutte dalle fiamme, la notte scorsa, a Corigliano Rossano nell’area urbana di Corigliano. Le prime due auto erano parcheggiate, a Schiavonea, davanti all’abitazione di un imprenditore nel settore alimentare quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, l’incendio è partito da una prima autovettura per poi propagarsi all’altra parcheggiata accanto. La terza auto, di proprietà di un parrucchiere, è stata distrutta dalle fiamme in località Apollinara. I tre roghi sono stati spenti dai Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano intervenuti tempestivamente per evitare ulteriori conseguenze. In corso le indagini dei carabinieri che non escludono la matrice dolosa.