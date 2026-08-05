Noemi annuncia una nuova data in Sicilia | INFO

In attesa di tornare dal vivo nelle prossime settimane, Noemi annuncia alcune nuove date del suo LIVE 2026. Tra queste una tappa la vedrà tornare in Sicilia: il 25 settembre a Vicari (PA). L’artista calcherà il palco di Piazza Paolo Borsellino per l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Puntoeacapo S.r.l. che si terrà con ingresso libero e gratuito per cittadini e visitatori.

Il nuovo viaggio live di Noemi conferma ancora una volta il legame profondo dell’artista romana con il palco: uno spazio naturale in cui la sua voce, la sua energia interpretativa e il rapporto diretto con il pubblico trovano ogni volta una dimensione diversa, intensa e autentica. Questi concerti attraversano alcune delle location più suggestive e rappresentative d’Italia, alternando momenti più intimi ad altri più energici e trascinanti, dentro una scaletta che unisce i brani che hanno segnato il percorso di Noemi alle canzoni che oggi raccontano la sua nuova fase artistica.

Tra le gemme che impreziosiscono la scaletta del tour c’è anche “Tu cosa fai questa sera”, il nuovo singolo uscito per Columbia Records / Sony Music Italy: un brano intenso e magnetico, scritto da Noemi con Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca, che segna una nuova direzione sonora tra pulsazioni ritmiche, sensualità, energia contemporanea e malinconia. Una canzone che si muove continuamente tra leggerezza e profondità, trasformando una domanda semplice e universale in un racconto emotivo diretto, fisico e immediato, destinato a trovare dal vivo un’ulteriore dimensione.

Dopo la sospensione delle scorse settimane, il tour di Noemi ripartirà il 16 agosto proprio dalla Sicilia con la data in programma a BISACQUINO (PA) in Piazza Triona, seguita il 17 agosto dal concerto che si terrà a GRISI’ – MONREALE (PA) in Piazza della Rinascita. Poi il 24 agosto sarà la volta di CASTELDACCIA (PA), dove Noemi si esibirà a Piazza Matrice.

Il 9 settembre calcherà il palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT), tra le protagoniste della rassegna ETNA IN SCENA (data recuperata dell’1 agosto).

Il tour, prodotto da Friends & Partners, attraversa l’Italia tra festival e location estive per culminare a dicembre nei due eventi speciali del 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e del 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.