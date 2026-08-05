Nocera Terinese, tre nuovi corsi per il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”

A decorrere dall’anno accademico 2026/2027 il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese è autorizzato ad attivare il seguente corso di diploma accademico di primo livello in: DCPL01 – Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in ARPA Indirizzo: GENERICO; DCPL64 – Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in COMPOSIZIONE JAZZ Indirizzo: GENERICO; DCPL31 – Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in MAESTRO COLLABORATORE Indirizzo: GENERICO. I nuovi percorsi accademici hanno ottenuto il parere favorevole dell’ANVUR e la conseguente autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. Con questo importante risultato, il Conservatorio di Nocera Terinese amplia la sua offerta formativa.

Particolarmente significativa la dichiarazione del Direttore del Conservatorio: “L’attivazione dei nuovi corsi conferma la volontà del Conservatorio di Nocera Terinese di coniugare l’eccellenza della formazione musicale con l’innovazione didattica e l’attenzione ai nuovi bisogni educativi e professionali”.