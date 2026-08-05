Nocera Terinese, tre nuovi corsi per il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”

Il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese (CZ) annuncia l’approvazione di tre nuovi Corsi Accademici di Primo Livello

strumenti musica
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A decorrere dall’anno accademico 2026/2027 il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese è autorizzato ad attivare il seguente corso di diploma accademico di primo livello in: DCPL01 – Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in ARPA Indirizzo: GENERICO; DCPL64 – Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in COMPOSIZIONE JAZZ Indirizzo: GENERICO; DCPL31 – Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in MAESTRO COLLABORATORE Indirizzo: GENERICO. I nuovi percorsi accademici hanno ottenuto il parere favorevole dell’ANVUR e la conseguente autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. Con questo importante risultato, il Conservatorio di Nocera Terinese amplia la sua offerta formativa.

Particolarmente significativa la dichiarazione del Direttore del Conservatorio: “L’attivazione dei nuovi corsi conferma la volontà del Conservatorio di Nocera Terinese di coniugare l’eccellenza della formazione musicale con l’innovazione didattica e l’attenzione ai nuovi bisogni educativi e professionali”.

Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese

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