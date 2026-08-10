Nino d’Angelo in Concerto in Calabria: due date fra Reggio Calabria e Diamante | INFO

Doppia tappa in Calabria per Nino D’Angelo che celebra i suoi cinquant’anni di carriera con il tour “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”. Lunedì 17 agosto, alle ore 21.30, si esibirà a Reggio Calabria, in Piazza del Popolo, e martedì 18 agosto farà tappa a Diamante, al Teatro dei Ruderi di Cirella. Il cantautore napoletano porterà in scena uno spettacolo che unisce musica, immagini e racconto, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso i brani che hanno segnato la sua storia artistica.

Lo show ripercorre il repertorio che ha reso Nino D’Angelo uno dei protagonisti della musica italiana, con particolare attenzione agli anni ’80, il periodo che ne ha consacrato il successo, senza rinunciare ai brani più amati del percorso artistico successivo. Un racconto musicale che attraversa cinque decenni di carriera e restituisce tutta l’energia e l’autenticità di un artista che continua a parlare a generazioni diverse.

“Questo 2026 me lo porterò sempre nel cuore – racconta Nino D’Angelo – perché festeggio, e continuo a festeggiare, 50 anni di carriera. Dopo aver portato questo tour in giro per l’Europa e nei palazzetti dello sport, avevo voglia di condividere con il pubblico nuove emozioni in location suggestive, in città e regioni che da sempre mi seguono con vero affetto“.

Le tappe calabresi sono organizzate da GF Entertainment ed Esse Concerti. Il tour è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e distribuito da Ventidieci. I biglietti possono essere acquistati su TicketOne.