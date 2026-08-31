Nicosia, 220 screening oncologici gratuiti e il nuovo mammografo per la prevenzione nelle aree interne

Si chiude con numeri importanti e un nuovo servizio sanitario stabile per la comunità la terza edizione di Nicosiana, l’iniziativa ideata e organizzata dall’associazione culturale Divina Mania, in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna, con la direzione artistica di Antonio Monsellato. Dal 27 al 29 agosto la manifestazione ha portato nel cuore dell’entroterra siciliano il tema della prevenzione oncologica e dell’accesso alle cure, con particolare attenzione alle difficoltà che spesso vivono le popolazioni delle aree interne.

Il bilancio finale parla di 220 screening oncologici gratuiti effettuati nel corso dei tre giorni della manifestazione. Attraverso gli Open Day organizzati con il coinvolgimento dell’ASP di Enna e dei professionisti sanitari del territorio, sono state realizzate mammografie e screening della cervice uterina, mentre sono stati distribuiti i kit per lo screening del colon-retto.

Nel dettaglio, sono state eseguite 76 mammografie, 62 PAP test e sono stati consegnati 82 kit per lo screening del tumore al colon retto. Agli esami si sono affiancati incontri pubblici dedicati alla diagnosi precoce, agli stili di vita e ai percorsi di cura, con la partecipazione di medici, oncologi e specialisti provenienti dallo Istituto Oncologico Mediterraneo, da Humanitas, dall’ospedale Cannizzaro di Catania e dall’Umberto I di Enna.

A Nicosia arriva il nuovo mammografo: il primo esame durante Nicosiana

Il risultato più importante destinato a rimanere sul territorio riguarda l’attivazione del nuovo mammografo di ultima generazione della Casa della Comunità di Nicosia. La nuova apparecchiatura è entrata in funzione proprio nella prima giornata della manifestazione, effettuando il suo primo esame. Per le donne di Nicosia e dei comuni vicini significa poter usufruire di un servizio fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della mammella senza dover affrontare lunghi spostamenti verso Enna o altre strutture sanitarie.

“Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, insieme all’amministrazione comunale, perché occasioni come questa ci permettono di avvicinare più persone alla prevenzione e di favorire una partecipazione più ampia ai programmi di screening”, spiega Mario Zappia, direttore generale dell’ASP di Enna. “In queste giornate sono stati attivati a Nicosia i tre screening oncologici previsti dai programmi regionali, ma c’è anche un risultato molto concreto che vogliamo sottolineare: oggi il nuovo mammografo di ultima generazione ha effettuato il suo primo esame. Abbiamo scelto di collocarlo proprio qui, in un’area montana e periferica, seguendo un principio che è al centro anche degli indirizzi nazionali e regionali e del PNRR: portare la sanità quanto più possibile vicino alle persone. Per le donne di Nicosia e dei comuni vicini significa poter accedere a un esame fondamentale per la prevenzione senza dover affrontare ogni volta lunghi spostamenti verso Enna o altre strutture”.

Una raccolta fondi per accompagnare i pazienti verso le cure

Accanto alla prevenzione, Nicosiana ha scelto di sostenere anche chi sta affrontando un percorso oncologico. Durante la manifestazione è stata promossa una raccolta fondi ancora attiva fino al 2 settembre, il cui ricavato sarà destinato ad AGO, associazione che offre gratuitamente alle persone con diagnosi oncologica un servizio di trasporto verso i luoghi di cura. L’obiettivo è garantire un sostegno concreto soprattutto nei percorsi di chemioterapia e radioterapia, aiutando i pazienti che vivono nelle aree interne e che spesso devono affrontare difficoltà logistiche per raggiungere gli ospedali e i centri specializzati.

“Come Comune abbiamo scelto di sostenere e affiancare questa edizione di Nicosiana, dedicata alla salute delle donne e alla prevenzione, contribuendo a un percorso che ha messo insieme l’ASP di Enna, associazioni, realtà del territorio, cittadini e cittadine” – dichiara la sindaca di Nicosia, Anna Maria Gemmellaro – “Credo che questa manifestazione rappresenti un buon esempio di comunione di intenti e di collaborazione tra soggetti diversi, uniti dalla volontà di rafforzare l’attenzione sulla salute femminile. La prevenzione riguarda l’intera comunità: le donne devono potersi sentire protette e sostenute anche nel luogo in cui vivono, sapendo di poter contare su servizi, attenzione e vicinanza. È anche per questo che il Comune promuove e sostiene questa iniziativa. Mi auguro che da queste giornate rimanga soprattutto una maggiore consapevolezza: prendersi cura della propria salute, con continuità e senza paura, significa prendersi cura di sé e anche della comunità di cui si fa parte”.

La prevenzione raccontata attraverso arte, cultura e testimonianze

Nicosiana non ha affrontato il tema della prevenzione soltanto attraverso la dimensione sanitaria, ma ha scelto di portarlo nello spazio pubblico anche attraverso l’arte e la cultura. Al centro della manifestazione ci sono state soprattutto le donne del territorio che hanno deciso di raccontare pubblicamente la propria esperienza con la malattia. Venti donne sono state protagoniste di “Volti di Rinascita”, la mostra realizzata dalla fotografa Bianca Burgo, che attraverso i loro ritratti ha raccontato storie di diagnosi, cura e ripartenza in diversi luoghi della città. Le stesse protagoniste hanno poi portato le loro esperienze sul palco con “Voci di Rinascita”, spettacolo con la direzione artistica di Antonio Monsellato, arricchito dal contributo artistico di Ludovica Bizzaglia, Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi e Alessandro Proietti.

“Da giovane donna sono stata molto felice di partecipare a Nicosiana e di poter dare il mio contributo a un’iniziativa dedicata alla salute femminile” – racconta l’attrice Ludovica Bizzaglia – “In questi giorni ho avuto la possibilità di incontrare e ascoltare donne che hanno raccontato la propria esperienza con grande generosità, e questo mi ha fatto riflettere ancora di più su quanto la prevenzione non debba essere considerata una questione legata soltanto all’età o a una particolare fase della vita. Conta anche il luogo in cui si vive e la possibilità concreta di accedere ai controlli e ai servizi: confrontandomi con queste storie mi sono resa conto di quanto, in alcuni casi, poter prendersi cura della propria salute possa diventare quasi un privilegio. La prevenzione dovrebbe invece essere un’opportunità accessibile a tutte, indipendentemente dall’età e dal territorio in cui si vive. Credo sia importante cominciare presto a costruire questa consapevolezza e occasioni come Nicosiana servono anche a questo: a far circolare informazioni, esperienze e attenzione tra donne di generazioni e realtà diverse”.

“Da padre di una bambina, questa esperienza ha avuto per me anche un significato personale: mi ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di costruire fin da subito una cultura della prevenzione e della cura, perché le donne di domani possano crescere con maggiore consapevolezza e con la possibilità di sentirsi tutelate” – aggiunge l’attore Giacomo Ferrara – “Chi lavora nel cinema ha anche la possibilità di raggiungere molte persone e, in alcuni momenti, di contribuire a portare attenzione su temi che rischiano di restare ai margini. Per questo sono stato felice di prendere parte a Nicosiana e di poter dare il mio contributo a un’iniziativa che mette insieme cultura, salute e attenzione per il territorio”.

Il programma culturale di Nicosiana ha visto anche la partecipazione di Valeria Solarino, protagonista insieme alla pianista Gloria Campaner dello spettacolo Oltre le colonne d’Ercole, appuntamento conclusivo della manifestazione. L’iniziativa ha coinvolto infine numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui la cooperativa Nikos, Da Cosa Nasce Cosa, Federcasalinghe, il Movimento per la difesa dei territori e LibroSia, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e alla partecipazione della comunità. La terza edizione di Nicosiana si chiude così con un bilancio positivo, unendo prevenzione, cultura e solidarietà e lasciando alla comunità di Nicosia un nuovo strumento sanitario destinato a rafforzare l’accesso alle cure nelle aree interne siciliane.