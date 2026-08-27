Nicola Zingaretti a Reggio Calabria: il capo delegazione del PD al Parlamento Europeo sarà ad Arghillà e non solo

L’europarlamentare Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, sarà oggi, giovedì 27 agosto, a Reggio Calabria per una visita al Polo sanitario di prossimità di Arghillà di ACE Medicina Solidale, appuntamento che rappresenta il momento centrale della sua giornata calabrese. La visita, in programma alle ore 15.30, vedrà la presenza anche di Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria, insieme a una delegazione delle forze del centrosinistra.

Al termine della visita, alle ore 16.00, Nicola Zingaretti incontrerà i giornalisti direttamente presso il Polo sanitario di Arghillà, per un momento di confronto sui temi legati alla sanità di prossimità, alle politiche sociali e alle prospettive di sviluppo del territorio. La presenza del dirigente dem si inserisce nel percorso di avvicinamento alle elezioni suppletive della Camera e nel confronto politico avviato dal centrosinistra sul futuro dell’area metropolitana reggina.

Successivamente, Zingaretti si sposterà a Gioia Tauro, dove alle ore 19.00, sul Lungomare Molo Sud – Monumento dell’Ancora, parteciperà all’iniziativa “Un nuovo domani – Verso un manifesto del Partito Democratico per lo sviluppo del territorio”. L’appuntamento sarà dedicato ai temi dello sviluppo economico e sociale della Calabria, con particolare attenzione alle prospettive del territorio e alle strategie politiche per affrontare le sfide future. La giornata calabrese dell’europarlamentare del Partito Democratico sarà dunque articolata tra il confronto con le realtà impegnate nel sociale, il sostegno alla candidatura progressista nel collegio di Reggio Calabria e il dibattito pubblico sul rilancio dei territori.