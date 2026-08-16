Neonata di appena 8 giorni in pericolo di vita trasportata d’urgenza dalla Calabria al Gaslini

Nella giornata di ieri, 15 agosto, si è svolto il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di appena otto giorni, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro e bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate le procedure necessarie, il Gulfstream G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Genova, dove ha imbarcato un’équipe medica specializzata. Il velivolo ha quindi raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove la piccola paziente, proveniente dall’ospedale di Catanzaro, è stata imbarcata direttamente a bordo in incubatrice insieme al personale sanitario.

Il G650 è quindi ripartito alla volta di Genova. Dopo l’atterraggio, avvenuto nel primo pomeriggio, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasferimento della neonata all’Istituto Giannina Gaslini per il ricovero e le cure necessarie. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.