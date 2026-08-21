“Navigando Lungocosta” approda in Calabria: Scilla, Paola e Belvedere Marittimo protagoniste su Rai 1

Da Lipari nelle Isole Eolie verso il continente, con destinazione Calabria, raggiungendo Scilla, nota località marinara del litorale tirrenico ed avamposto calabrese prima dell’imbocco dello Stretto di Messina: è il viaggio di Fabio Gallo e Maurizio Anzillotti in “Navigando Lungocosta“, in onda sabato 22 agosto alle 17.10 su Rai 1. Fra un racconto di mare, un focus sulle tecniche nautiche, una serie di impressioni condivise sulla vita in mare e la cena di fine giornata, Fabio sbarcherà proprio a Scilla, autentico borgo di mare, abitato da gente forgiata nei secoli dalla navigazione e dalla vita tra i flutti e i vortici dello stretto. Il borgo dei pescatori di Chianalea, con le sue casette colorate, restituirà questa storia millenaria, ben rappresentata anche dallo sperone roccioso del Castello Ruffo, uno dei più antichi d’Italia.

Daria Luppino salirà, invece, la media costa tirrenica calabrese, raggiungerà Paola, città di San Francesco da Paola, la cui testimonianza è evidente nel grande santuario a lui dedicato, ed infine arriverà a Belvedere Marittimo, località dove mare e montagna si sposano in un abbraccio incantevole. In tutti e due i borghi, Daria scoprirà l’impegno dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con i suoi volontari, in difesa dell’identità locale e delle tradizioni regionali.