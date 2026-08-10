Naso, finanziata la palestra scolastica delle scuole medie: oltre 1,1 milioni di euro per la riqualificazione

“Cominciamo questa seconda sindacatura per come abbiamo concluso la prima: con finanziamenti importanti per la nostra città”. Il sindaco di Naso, Gaetano Nanì, non nasconde la soddisfazione nell’annunciare, nel cuore dell’estate, l’ammissione a finanziamento del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra delle scuole medie in località Convento. L’intervento sarà finanziato con 1.145.337,79 euro, ottenuti grazie alla partecipazione dell’Amministrazione comunale al bando promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle palestre scolastiche.

“Si tratta di un risultato importante – sottolinea Nanì – che arriva grazie al grande lavoro di programmazione avviato nei primi cinque anni della mia amministrazione. È la conferma della bontà di quanto svolto dagli uffici comunali e dai nostri tecnici, che hanno saputo tradurre in progetti concreti una visione di sviluppo e di crescita della città”.

Le risorse sono state assegnate nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la qualità e l’accessibilità delle infrastrutture scolastiche e garantire a tutti gli studenti spazi adeguati e inclusivi.

La riqualificazione della palestra rappresenta dunque un ulteriore investimento sul patrimonio scolastico di Naso e sulla qualità dei servizi destinati alle nuove generazioni.

“Andiamo avanti su questa strada – conclude il sindaco, avevo già anticipato in campagna elettorale che non ci saremmo fermati e così sarà. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire servizi all’altezza delle aspettative della nostra comunità”.