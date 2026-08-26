Nasce la Pellaro Academy Pietro Sofi: calcio, formazione e futuro nel segno dell’educazione. L’organigramma tecnico e dirigenziale

Il 24 agosto 2026 segna l’inizio di un nuovo percorso nel segno di Pietro Sofi, uomo di sport, ex calciatore, allenatore ed educatore scomparso prematuramente. Nasce la Pellaro Academy Pietro Sofi, una nuova realtà dedicata alla formazione calcistica dei giovani, presentata nel corso di una serata ospitata a Villa Blanche alla presenza di una sala gremita. All’evento, presentato da Pasquale Panetta, hanno partecipato ex calciatori, dirigenti sportivi, giornalisti, genitori e bambini. Una serata pensata non soltanto per presentare una nuova scuola calcio, ma soprattutto per tracciare le linee guida di un progetto che mette al centro formazione, educazione e crescita, affidandosi a tecnici qualificati. “Formazione, Passione, Futuro. Dai il via al tuo sogno.” è lo slogan scelto per accompagnare l’attività della Pellaro Academy Pietro Sofi e sintetizzare la filosofia alla base del progetto.

Nel suo intervento iniziale, Dina Laganà, presidente della Pellaro Academy, ha ringraziato i presenti e ricordato il marito Pietro Sofi, sottolineando il valore della formazione calcistica dei giovani. La partecipazione numerosa alla serata ha rappresentato un momento di particolare emozione e, allo stesso tempo, una conferma dell’interesse suscitato dal nuovo progetto. Al centro dell’intervento di Dina Laganà è stata posta soprattutto la convinzione che il calcio possa rappresentare uno strumento di crescita, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche umano. La formazione dei ragazzi attraverso lo sport viene infatti considerata uno degli elementi caratterizzanti della nuova Academy.

Etica, sport e disciplina: il messaggio di Fulvio D’Ascola

Successivamente è intervenuto il sociologo Fulvio D’Ascola, che ha posto l’accento sull’importanza dell’etica nello sport e sulla necessità che il calcio torni a essere un pilastro educativo. Per bambini e adolescenti, secondo quanto evidenziato nel corso della serata, l’attività sportiva deve mantenere insieme divertimento e disciplina, offrendo un ambiente nel quale imparare anche il valore delle regole e della relazione con gli altri. Un’impostazione che si lega direttamente alla filosofia della Pellaro Academy Pietro Sofi, concepita come una scuola calcio nella quale la preparazione tecnica deve procedere insieme alla crescita personale dei giovani atleti.

Non sono mancati i saluti istituzionali del consigliere comunale Nicola Falduto e del presidente della V Circoscrizione Giuseppe Cantarella. Importante anche la testimonianza del presidente regionale CONI Tino Scopelliti, che ha richiamato l’importanza del rispetto delle regole, elemento considerato fondamentale soprattutto nel percorso di crescita dei giovani. Il messaggio emerso dalla serata è quello di uno sport chiamato a recuperare pienamente la propria funzione educativa, attraverso regole, disciplina, divertimento e responsabilità. Principi che la nuova Academy intende tradurre concretamente nell’attività quotidiana sul campo.

Definita la struttura tecnica e dirigenziale

Nel corso della presentazione è stata definita anche la struttura tecnica e dirigenziale della Pellaro Academy Pietro Sofi. Il direttivo sarà composto da Dina Laganà come presidente, Giuseppe Latella come vicepresidente, Fabio Errigo come tesoriere e Bruno Attina’ come segretario. Nel ruolo di consiglieri figurano Giovanni Imbalzano, Leandro Latella e Marco Scappatura.

L’area tecnica-organizzativa sarà affidata a Fabio Errigo, Giovanni Imbalzano, Leandro Latella e Marco Scappatura. A completare la struttura ci sarà uno staff tecnico composto da Antonella Casile, Saverio Festa, Roberto Giriolo, Ninni Gullo, Antonio Laganà, Simone Letizia, Isidoro Leonardi come preparatore dei portieri, Gennaro Mallamaci, Luigi Rosace e Antonio Vazzana. Previsto anche uno staff sanitario composto da Claudia Curcio e Fabio Maria Laganà. Il progetto può inoltre contare sul sostegno di Consultec, main sponsor, e di Macron, sponsor tecnico.

La presentazione ufficiale lascia ora spazio all’attività sul campo. Il primo appuntamento della Pellaro Academy Pietro Sofi sarà infatti l’Open Day in programma il 27 agosto allo stadio Mimi Pellicano’ di Bocale, dedicato alle categorie Under 15, Under 17 ed Esordienti. Sarà il primo momento operativo di un progetto che nasce nel ricordo di Pietro Sofi e che punta a trasformare il calcio in un percorso di formazione, crescita e condivisione. La nuova Academy si prepara così a muovere i primi passi con una struttura tecnica e organizzativa definita e con una filosofia riassunta nello slogan che accompagnerà i giovani durante il loro percorso: “Formazione, Passione, Futuro. Dai il via al tuo sogno.”