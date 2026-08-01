Nasce la Comunità Energetica Stilaro-Allaro. L’impronta verde di Domotek verso autonomia e libertà energetica nel reggino

Un progetto che a sentirlo sembra futuristico, soprattutto se contestualizzato nella provincia reggina. Ma a Reggio Calabria il futuro è adesso. Un’impronta verde sul territorio che segna un passo importante nel percorso della transizione energetica: è nata ufficialmente la Comunità Energetica Stilaro-Allaro, un progetto in via di sviluppo che permetterà a cittadini, imprese, enti territoriali di produrre, condividere e utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili abbattendo i costi, l’impatto ambientale e generando un beneficio per l’intera comunità coinvolta.

Il Centro di aggregazione giovanile “Rocco Lombardo” di Monasterace Marina ha ospitato l’incontro di presentazione alla presenza dei sindaci dei Comuni di Monasterace, Stilo, Bivongi, Pazzano, Riace, Camini, Placanica, Caulonia e Stignano.

La serata ha visto alternarsi nel dibattito Francesco Carnovale, rappresentante di Cogeur; l’architetto Giorgio Metastasio, delegato per la Diocesi di Locri-Gerace; Pietro Lecce, direttore tecnico della C.E.R. Gesuiti; e Gaetana Corigliano, responsabile della direzione amministrativa della C.E.R. Gesuiti, realtà territoriali che collaboreranno con Domotek Reggio Calabria nella realizzazione della Comunità Energetica Stilaro-Allaro. L’azienda reggina, infatti, metterà a disposizione le proprie competenze tecniche, la grande esperienza maturata nel settore e il lavoro effettivo sul campo in sinergia con gli enti territoriali

L’impronta verde di Domotek: il concetto di comunità energetica e l’azione a sostegno di cittadini e imprese

Giovanni Tomasello, direttore operativo di Domotek, ha sottolineato l’importanza di una comunità energetica, non soltanto in termini di risparmio, ma anche di condivisione fra cittadini e crescita del territorio: “sono qui oggi in veste di rappresentante di Domotek Srl, ed è un grande onore dare il benvenuto a una nuova realtà che segna una svolta per il nostro territorio: la Comunità Energetica Stilaro-Allaro.

Questo progetto non nasce dal nulla. È il frutto di una sinergia strategica e di una visione condivisa tra Domotek, Cogeur, Ias Energy e la comunità energetica I Gesuiti. Abbiamo unito le nostre competenze tecniche, imprenditoriali e umane per un obiettivo comune: trasformare il modo in cui le nostre vallate producono e consumano energia.

Quando parliamo di comunità energetiche, spesso ci concentriamo solo sugli aspetti tecnici o sui risparmi in bolletta. Ma il vero significato è molto più profondo. Oggi parliamo di sviluppo del territorio e di ricchezza energetica.

La ricchezza energetica non è un concetto astratto. Significa trattenere sul territorio il valore economico dell’energia che consumiamo, invece di esportarlo altrove. Significa che la ricchezza prodotta dal sole e dal vento delle nostre valli resta nelle tasche dei cittadini, delle imprese locali e dei bilanci comunali.

Cari Sindaci, voi conoscete meglio di chiunque altro le fragilità e le grandi potenzialità delle nostre vallate. La Comunità Energetica Stilaro-Allaro è uno strumento di riscatto territoriale. È un’infrastruttura sociale ed economica che contrasta lo spopolamento e crea un ecosistema sostenibile.

Tuttavia, per far sì che questa transizione sia davvero democratica e inclusiva, non bastano gli sforzi dei privati o l’entusiasmo iniziale. Servono politiche strutturali a medio termine.

Dobbiamo dare a tutti – dal singolo cittadino alla piccola impresa artigiana – il tempo, gli strumenti e le certezze normative per dotarsi di sistemi di autoproduzione. Solo con una pianificazione a lungo termine possiamo garantire stabilità agli investimenti e permettere a ogni famiglia di fare questo passo.

L’obiettivo finale è chiaro: autonomia e libertà energetica. Autonomia significa non dipendere dalle oscillazioni dei mercati internazionali. Libertà significa poter decidere del proprio futuro energetico. Produrre la propria energia significa essere padroni dello sviluppo della propria comunità.

Domotek, insieme ai suoi partner, è pronta a fare la sua parte mettendo in campo tecnologia, innovazione e assistenza continua. Ma questo è un percorso che facciamo insieme. Stilaro-Allaro è solo l’inizio di una nuova era di indipendenza e prosperità per le nostre vallate”.

Al termine del suo intervento, Tomasello si è concentrato sul ruolo di Domotek nel favorire la transizione energetica sul territorio reggino. L’azienda, nel corso dei suoi 10 anni di attività, è diventata un punto di riferimento per i reggini non soltanto nella vendita e nell’installazione di condizionatori, stufe, impianti fotovoltaici, pompe di calore e solari termici, ma anche nell’affiancamento del cliente, anche solo potenziale.

Il punto di forza di Domotek, infatti, riguarda l’attenzione verso chi si rivolge ad essa, con una consulenza basata sulle esigenze del singolo. Non un metodo standard, viste le differenze e le necessità che variano da persona a persona, ma un percorso “sartoriale” sul cliente che parte dal sopralluogo gratuito e senza impegno alla disamina sul reale vantaggio economico giornaliero ottenibile, per poi passare alla stesura di un piano commerciale energetico personalizzato.

Domotek dà accesso, inoltre, a tutti i bonus e i vantaggi attualmente presenti sul mercato e si occupa anche delle pratiche burocratiche al posto del cliente, effettuando anche installazione e assistenza post vendita. Insomma, un servizio che unisce competenza e attenzione alle esigenze di privati cittadini e imprese e che, nell’ultimo decennio, sta contribuendo alla transizione energetica di Reggio Calabria e provincia.