Musica, tradizione e sport: stasera a Lazzaro la grande festa dell’APS Magna Grecia con gli Etnosound

​Una serata all’insegna dei suoni autentici della tradizione, del buon cibo locale e della passione sportiva. A partire dalle ore 20:00 di stasera, l’associazione APS Magna Grecia trasformerà Lazzaro nel cuore pulsante dell’estate con un evento ricco di appuntamenti pensati per tutta la comunità. ​Il momento clou della serata sarà il concerto degli Etnosound, uno dei gruppi più amati del panorama etno-pop calabrese, pronti a trascinare il pubblico con i loro ritmi travolgenti e le melodie che raccontano l’identità della nostra terra.

​Spazio anche allo sport locale: nel corso dell’evento si terrà infatti la presentazione ufficiale della squadra dell’APS LAZZARO, un’occasione per stringersi attorno ai propri atleti e far sentire loro il calore dell’intero paese in vista delle prossime sfide stagionali. ​Ad accompagnare la musica e lo sport, un’offerta gastronomica pensata per valorizzare le eccellenze del territorio. Presso gli stand sarà possibile degustare:

​Panini con salsiccia cotta alla brace e patate

​Pane di grano farcito con capocollo oppure con insalata di pomodori, cipolla, capperi e olive locali

​Cocktail Magna Grecia

​A rinfrescare il palato ci sarà la novità assoluta di questa edizione: il caratteristico carretto del gelato della celebre Gelateria Fragomeni, una chicca golosa che promette di conquistare grandi e piccini. L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 a Lazzaro. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di condivisione, divertimento e valorizzazione delle nostre radici.