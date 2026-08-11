Musica, tradizione e sport: stasera a Lazzaro la grande festa dell’APS Magna Grecia con gli Etnosound

Una serata all’insegna dei suoni autentici della tradizione, del buon cibo locale e della passione sportiva. A partire dalle ore 20:00 di stasera, l’associazione APS Magna Grecia trasformerà Lazzaro nel cuore pulsante dell’estate con un evento ricco di appuntamenti pensati per tutta la comunità. Il momento clou della serata sarà il concerto degli Etnosound, uno dei gruppi più amati del panorama etno-pop calabrese, pronti a trascinare il pubblico con i loro ritmi travolgenti e le melodie che raccontano l’identità della nostra terra.
Spazio anche allo sport locale: nel corso dell’evento si terrà infatti la presentazione ufficiale della squadra dell’APS LAZZARO, un’occasione per stringersi attorno ai propri atleti e far sentire loro il calore dell’intero paese in vista delle prossime sfide stagionali. Ad accompagnare la musica e lo sport, un’offerta gastronomica pensata per valorizzare le eccellenze del territorio. Presso gli stand sarà possibile degustare:
- Panini con salsiccia cotta alla brace e patate
- Pane di grano farcito con capocollo oppure con insalata di pomodori, cipolla, capperi e olive locali
- Cocktail Magna Grecia
A rinfrescare il palato ci sarà la novità assoluta di questa edizione: il caratteristico carretto del gelato della celebre Gelateria Fragomeni, una chicca golosa che promette di conquistare grandi e piccini. L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 a Lazzaro. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di condivisione, divertimento e valorizzazione delle nostre radici.