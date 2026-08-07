Motta San Giovanni, torna “Vita da Minatore – Il Percorso del Pane”: il ricordo diventa memoria collettiva

Torna a Motta San Giovanni uno degli appuntamenti più sentiti dedicati alla memoria storica della comunità. Il prossimo 11 agosto, in Piazza della Municipalità, si terrà la nona edizione della manifestazione “Vita da Minatore – Il Percorso del Pane”, promossa dall’Associazione dei Minatori del Comune di Motta San Giovanni – OdV. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle generazioni di uomini che hanno trascorso parte della propria vita nelle miniere, affrontando condizioni di lavoro difficili e sacrifici quotidiani per garantire un futuro alle proprie famiglie. Una memoria che l’associazione continua a custodire e tramandare attraverso il motto “Commemorare per Ricordare”.

Il significato del “Percorso del Pane” nella storia dei minatori

Al centro della manifestazione c’è il forte valore simbolico del pane, elemento semplice ma profondamente legato alla vita dei minatori. Per molti di loro rappresentava il frutto concreto della fatica quotidiana, il motivo per cui affrontare giornate estenuanti e condizioni di lavoro spesso durissime. Nella memoria popolare mottese è rimasta l’espressione dialettale “pi nu pezzu i pani”, utilizzata per raccontare la necessità di lavorare duramente proprio per assicurare il sostentamento alla propria famiglia. Da questa immagine nasce il “Percorso del Pane”, un itinerario ideale e simbolico che lega il sacrificio dei minatori alla vita quotidiana, alla dignità del lavoro e al valore della comunità.

Un appuntamento per tramandare la memoria alle nuove generazioni

La manifestazione vuole quindi essere molto più di una semplice commemorazione. L’obiettivo dell’Associazione dei Minatori di Motta San Giovanni è fare in modo che la storia di questi lavoratori continui a essere conosciuta, soprattutto dalle nuove generazioni, trasformando il ricordo in un patrimonio condiviso. Attraverso “Vita da Minatore – Il Percorso del Pane”, la comunità viene invitata a riscoprire una pagina importante della propria identità sociale e culturale, fatta di emigrazione, sacrifici, lavoro e legami familiari profondi. Il racconto dei minatori diventa così parte integrante della storia di Motta San Giovanni e, più in generale, di tante comunità del Mezzogiorno che hanno vissuto esperienze simili.

Il ricordo dei minatori resta vivo nella comunità mottese

Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione conferma la volontà di mantenere acceso il legame tra passato e presente. Ogni anno il “Percorso del Pane” rinnova infatti il ricordo di chi ha lavorato lontano da casa o in condizioni particolarmente dure, portando con sé il peso della fatica ma anche la speranza di garantire condizioni di vita migliori ai propri cari. L’appuntamento dell’11 agosto a Motta San Giovanni rappresenterà dunque una nuova occasione per riunire cittadini, famiglie e quanti sono legati al mondo dei minatori, nel segno della memoria e del rispetto per una storia che continua a essere parte viva dell’identità del territorio.