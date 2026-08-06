Motta San Giovanni, torna la Festa dell’Agricoltura: trattori, prodotti tipici e musica a Piazza Borgo

Sabato 8 agosto la 17ª edizione della manifestazione dedicata alle tradizioni contadine e alle eccellenze del territorio, con sfilata, stand gastronomici, degustazioni e spettacolo serale

Festa dell’Agricoltura

Sabato 8 agosto torna a Piazza Borgo di Motta San Giovanni la 17ª Festa dell’Agricoltura, organizzata dall’Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’agricoltura, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio. Il programma prevede alle ore 11.00 la tradizionale sfilata dei trattori agricoli nel centro storico, alle 17.00 l’apertura degli stand gastronomici, alle 20.00 la degustazione dei prodotti tipici e, dalle 21.30, lo spettacolo musicale che concluderà la serata.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro e di promozione del territorio, richiamando ogni anno numerosi visitatori e appassionati delle tradizioni locali. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare a una giornata di festa all’insegna della convivialità e dei sapori autentici della Calabria.

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